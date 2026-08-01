Трамп допустил, что до конца срока может взять Гренландию «под контроль»

Президент США Дональд Трамп в интервью Real America's Voice фактически допустил, что к концу его второго срока на посту главы государства Гренландия окажется «под контролем США».

Ведущий Стив Грубер напомнил о своем «предсказании» относительно судьбы острова — до ухода Трампа с поста президента Гренландия будет находиться «под нашим оперативным контролем».

«Да, вы окажетесь правы, поставив на это. Гренландия очень важна — с нашей точки зрения, а не с их [Дании]», — сказал Трамп.

На предложение ведущего заключить пари о реализации подобного сценария президент ответил: «Хорошо».

В начале июля Трамп по прибытии на саммит НАТО в Анкаре заявил, что хотел бы, чтобы США заполучили контроль над Гренландией. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что королевство готово защищать «каждый дюйм» территории НАТО, включая Гренландию.

Гренландия была датской колонией, пока в 1979 году не обрела ограниченное самоуправление. В 2009 году она получила автономию, но осталась частью королевства.

Трамп впервые предложил купить Гренландию еще во время своего первого президентского срока. После возвращения в Белый дом он вновь неоднократно заявлял, что остров должен перейти под контроль США. Власти Дании и Гренландии отвергают такую возможность.

Источник: РБК