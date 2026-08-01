Президент Азербайджана поздравил швейцарского коллегу с национальным праздником

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил президенту Швейцарской Конфедерации Ги Пармелену поздравительное письмо по случаю национального праздника Швейцарии.

Текст послания опубликован на официальном сайте президента АР.

«Мы придаем большое значение развитию дружественных отношений и сотрудничества между Азербайджаном и Швейцарией. Верю, что мы и впредь будем прилагать совместные усилия во имя укрепления межгосударственных связей и сотрудничества в интересах наших народов», — говорится в послании азербайджанского лидера.