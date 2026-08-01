Скончался народный поэт Азербайджана Нариман Гасанзаде

Скончался выдающийся представитель азербайджанской поэзии, народный поэт, драматург и общественный деятель Нариман Гасанзаде.

Об этом сообщили в Министерстве культуры.

26 июня Нариман Гасанзаде был госпитализирован в связи с ухудшением состояния здоровья.

Нариман Алимамед оглу Гасанзаде родился 18 февраля 1931 года в поселке Пойлу Газахского района. В 1949–1953 годах учился на филологическом факультете нынешнего Гянджинского государственного университета. В 1961 году окончил Литературный институт имени М. Горького в Москве, где также прошел двухгодичные Высшие литературные курсы.

В 1962–1965 годах Нариман Гасанзаде был аспирантом кафедры истории азербайджанской литературы Азербайджанского государственного университета (ныне Бакинский государственный университет), защитив кандидатскую диссертацию на тему "Азербайджано-украинские литературные связи (1941–1945 годы)".

В разные годы работал в газете "Азербайджан гянджляри", журнале "Азербайджан" и Государственном комитете по телевидению и радиовещанию. В 1976–1990 годах занимал должность главного редактора газеты "Литература и искусство". Также несколько лет возглавлял азербайджанское отделение Литературного фонда СССР. В 1990–1995 годах был депутатом Верховного Совета Азербайджана, в 1991–2001 годах — первым заместителем министра печати и информации. С 2004 года являлся председателем правления Литературного фонда. На протяжении многих лет возглавлял кафедру гуманитарных наук Национальной авиационной академии.

Начав литературную деятельность в молодые годы, Нариман Гасанзаде приобрел широкую известность благодаря книгам "Сердце просит стихов", "Незабываемые дни", "Я еще напомню о себе", "Нариман", "Почему вы не сказали", "Изумрудная птица", "Хлеб тети Набат", "Мои дни и ночи", "Ты простила" и другим, опубликованным в 1960–1970-х годах.

Особое место в его творчестве занимали социально-политические, исторические и национальные темы. Стихи, поэмы и драматические произведения, вошедшие в сборники "Прошу у жизни еще немного времени", "Не беспокойся", "У кого есть вопрос?", "Избранные произведения", "Природа разрушила мой брак", "Всем народам", "Дар судьбы", "Нури-паша", "Мир, в который приходят и уходят", отличались высокими художественными достоинствами, патриотическим духом и нравственной чистотой, обогатив азербайджанскую литературу. Произведения писателя переведены на английский, французский, немецкий, персидский, итальянский, чешский, хинди, арабский, хорватский, русский и другие языки.

По произведениям Наримана Гасанзаде были поставлены спектакли "Пусть знает весь Восток", "Атабеки", "Поход Помпея на Кавказ", "Хлеб тети Набат" и другие, которые были тепло приняты зрителями.

Заслуги поэта в развитии азербайджанской литературы и культуры неоднократно отмечались государством. Он был удостоен почетных званий "Заслуженный деятель искусств" (1981) и "Народный поэт" (2005), орденов "Шохрат" (2001), "Шараф" (2011), "Истиглал" (2021), "Гейдар Алиев" (2026), а также премии имени Гейдара Алиева (2017). С 2002 года являлся персональным стипендиатом Президента Азербайджана.