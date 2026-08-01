ВС РФ атаковали Киев ракетами: не менее 9 погибших - ВИДЕО

В Киеве в ночь на субботу, 1 августа, прозвучала серия взрывов: город был атакован российскими баллистическими ракетами.

Согласно последним данным Киевской городской военной администрации (КГВА), в результате российской атаки погибли как минимум 9 человек, еще 28 получили ранения. Им оказана медицинская помощь. Среди пострадавших есть 13-летний и 17-летний подростки.

Последствия обстрела РФ зафиксированы в пяти районах Киева.

Источник: DW