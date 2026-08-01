 Глава МИД Ирана предостерег Великобританию от содействия агрессии против страны | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
В мире

Глава МИД Ирана предостерег Великобританию от содействия агрессии против страны

First News Media11:35 - Сегодня
Глава МИД Ирана предостерег Великобританию от содействия агрессии против страны

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в ходе телефонного разговора с главой МИД Великобритании Эдом Милибэндом заявил, что любое содействие сторонам, совершающим нападения на Иран, является недопустимым и квалифицируется международным правом как акт агрессии.

В разговоре с британским коллегой Арагчи раскритиковал недавнее внесение иранских вооруженных сил в список запрещенных организаций в Великобритании, а также действия Лондона в контексте конфликтов с участием США и Израиля, назвав позицию Британии необоснованной и требующей пересмотра.

По словам главы иранского дипломатического ведомства, причиной эскалации в регионе стали военные действия США и Израиля против Ирана. Он заявил, что Тегеран участвовал в переговорах в доброй воле и 18 июня достиг меморандума о прекращении огня, однако США нарушили взятые на себя обязательства.

Арагчи также сообщил о намерении Ирана совместно с Оманом выработать механизмы регулирования судоходства в Ормузском проливе, подчеркнув, что попытки третьих стран воспрепятствовать этому лишь усложнят обстановку. Он напомнил, что предоставление своей территории или инфраструктуры для атаки на третью страну дает подвергшемуся нападению государству право на самооборону.

Глава МИД Великобритании Эд Милибэнд со своей стороны заявил, что Соединенное Королевство не участвует в войне против Ирана и выступает за дипломатическое урегулирование. Он подчеркнул важность сохранения диалога с Тегераном для снижения напряженности в регионе и нормализации отношений.

Источник: Mehr

Поделиться:
263

Актуально

Политика

Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю Дня азербайджанского алфавита и ...

В мире

Азербайджан отменил визы для туристов из Боснии и Герцеговины и Сингапура

Политика

Президент Азербайджана поздравил швейцарского коллегу с национальным ...

В мире

В Турции задержали последнего участника попытки покушения на Эрдогана в 2016 году

В мире

Почти 70 тыс. мигрантов из Марокко покинули испанскую Сеуту после массового наплыва

Азербайджан отменил визы для туристов из Боснии и Герцеговины и Сингапура

Атака БПЛА на НПЗ в Уфе и промышленные объекты - ВИДЕО

Глава МИД Ирана предостерег Великобританию от содействия агрессии против страны

Выбор редактора

От имени всех, не спросив каждого: «единогласие» УЕФА разошлось с позициями Баку и Праги

Bank of Baku: рост в долг, тающая доходность кредитов и растущие выплаты акционерам

AFB Bank, Yelo Bank и AccessBank: новая тройка возглавила антирейтинг Центробанка в июне

Сильное государство и сильный лидер: выбор азербайджанского общества

Главные тезисы большого интервью: о чём говорил Микаил Джаббаров - ВИДЕО

Новости для вас

Робот-гуманоид отключился и упал прямо на презентации Qualcomm - ВИДЕО

В Таджикистане официально запретили черные хиджабы и арабские головные уборы

Атаки на склады Wildberries: причины, последствия и версии сторон - ФОТО - ВИДЕО

Иран пригрозил США расширением географии конфликта

Последние новости

Британский посол поздравил Азербайджан с Днем алфавита и языка, прочитав стих Бахтияра Вахабзаде

Сегодня, 12:45

Почти 70 тыс. мигрантов из Марокко покинули испанскую Сеуту после массового наплыва

Сегодня, 12:25

Объявлены время и место прощания с Народным поэтом Нариманом Гасанзаде - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 12:12

Азербайджан отменил визы для туристов из Боснии и Герцеговины и Сингапура

Сегодня, 12:10

Атака БПЛА на НПЗ в Уфе и промышленные объекты - ВИДЕО

Сегодня, 11:55

ФИФА отказалась от планов продать долю в чемпионате мира частным инвесторам

Сегодня, 11:40

Глава МИД Ирана предостерег Великобританию от содействия агрессии против страны

Сегодня, 11:35

Президент Азербайджана поздравил швейцарского коллегу с национальным праздником

Сегодня, 11:27

В Турции задержали последнего участника попытки покушения на Эрдогана в 2016 году

Сегодня, 11:25

Трамп допустил, что до конца срока может взять Гренландию «под контроль»

Сегодня, 11:15

Азербайджанская нефть подорожала

Сегодня, 11:05

Голос нации и живая история: День азербайджанского языка и алфавита

Сегодня, 11:00

В Японии произошло землетрясение магнитудой 5.8

Сегодня, 10:55

Дорожная полиция обратилась к водителям, планирующим поездки в выходные

Сегодня, 10:43

Сегодня на чемпионате мира по вольной борьбе выступят шесть спортсменов из Азербайджана

Сегодня, 10:25

ВС РФ атаковали Киев ракетами: не менее 9 погибших - ВИДЕО

Сегодня, 10:10

В Азербайджане произошло землетрясение

Сегодня, 09:55

Италия закрыла границы с Испанией и приостановила Шенген

Сегодня, 09:40

Скончался народный поэт Азербайджана Нариман Гасанзаде

Сегодня, 09:20

Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю Дня азербайджанского алфавита и языка

Сегодня, 09:00
Все новости
«Кусающиеся» цены на фрукты и овощи на рынке: Арбуз в маркете дешевле - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

«Кусающиеся» цены на фрукты и овощи на рынке: Арбуз в маркете дешевле - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сезонные изменения и погодные условия остаются одними из главных факторов, влияющих на цены на сельскохозяйственную продукцию. Неблагоприятные погодные условия и снижение28 / 07 / 2026, 17:52
Улицы Баку: Общественный ориентир или напоминание о репрессиях - что скрывает имя Айны Султановой? - ФОТО - ВИДЕО

Улицы Баку: Общественный ориентир или напоминание о репрессиях - что скрывает имя Айны Султановой? - ФОТО - ВИДЕО

23 / 07 / 2026, 10:10
«Перила шатаются, коляски не проходят»: жители Бакиханова вынуждены рисковать жизнью каждый день - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Перила шатаются, коляски не проходят»: жители Бакиханова вынуждены рисковать жизнью каждый день - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

16 / 07 / 2026, 11:10
Нужно ли закрывать соцсети для подростков? - ОПРОС 1news.az

Нужно ли закрывать соцсети для подростков? - ОПРОС 1news.az

09 / 07 / 2026, 13:25
Севиндж Алиева о закулисье сериала «Mikrorayon», сравнении со «Словом пацана» и шансах выйти на Netflix - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Севиндж Алиева о закулисье сериала «Mikrorayon», сравнении со «Словом пацана» и шансах выйти на Netflix - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

09 / 07 / 2026, 13:10
«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС

«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС

10 / 06 / 2026, 14:57