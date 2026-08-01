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В Турции задержали последнего участника попытки покушения на Эрдогана в 2016 году

First News Media11:25 - Сегодня
В Турции задержали последнего участника попытки покушения на Эрдогана в 2016 году

В Турции задержан находившийся в бегах участник группы, совершившей попытку покушения на президента Реджепа Тайипа Эрдогана во время государственного переворота в июле 2016 года.

Об этом сообщается на сайте турецкого МВД.
По данным ведомства, в результате совместной операции разведывательных подразделений и антитеррористического отдела в провинции Афьонкарахисар был взят под стражу бывший капитан ВВС Турции Б. К., находившийся в международном розыске по «красному циркуляру» Интерпола.
Задержанный пилот вертолета входил в состав штурмового отряда из 37 человек, атаковавшего отель в Мармарисе, где во время попытки переворота останавливался турецкий лидер. Б. К. оставался последним не пойманным членом этой группы.
Ему предъявлены обвинения по нескольким тяжким статьям, включая «покушение на президента», «убийство при исполнении служебных обязанностей», «вооруженный грабеж» и «нарушение военно-уголовного кодекса». Турецкие власти связывают задержанного с организацией FETÖ, которая организовала путч 2016 года.

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