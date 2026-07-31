Трамп: Cделка между США и Ираном все еще возможна

Заключение мирной сделки между США и Ираном все еще возможно, несмотря на возобновление сторонами боевых действий.

Oб этом заявил американский президент Дональд Трамп журналистам на заседании кабинета в резиденции в Кэмп-Дэвиде.

Отвечая на вопрос о том "можно ли достичь сделки с Ираном", невзирая на все происходящее сейчас на Ближнем Востоке и высказывания самого Трампа на этот счет, он сказал: "Да, можно".

Также американский лидер добавил, что Иран нанес на днях ракетный удар по американским силам в Иордании в разгар переговоров.

"Я теряю веру в них (Иран - ред.), потому что они лгут и искажают (информацию о ходе конфликта и переговоров между сторонами - ред.). Знаете, мы хотим победить. Дела у нас идут очень хорошо", - добавил Трамп.