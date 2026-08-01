Сегодня на чемпионате мира по вольной борьбе выступят шесть спортсменов из Азербайджана

В Баку продолжается чемпионат мира по борьбе среди юношей до 17 лет (U-17).

В шестой день соревнований на ковер выйдут шесть азербайджанских борцов вольного стиля.

В утешительной схватке в весовой категории до 48 кг Гусейн Рзазаде встретится с Амирали Фазом (Иран).

В квалификации выступят Тунар Гулиев (71 кг) против Адилета Рисбая (Казахстан) и Эльгюн Керимли (92 кг) против Сакшама Фну (Индия).

С 1/8 финала борьбу начнут Тунар Гасанов (45 кг), Ибрагим Гасанов (51 кг) и Эльджан Гасанов (60 кг).

Ранее серебряными призерами среди борцов греко-римского стиля стали Али Джавадлы (45 кг), Абдуррахман Гусейнли (51 кг) и Исфахан Гасанов (80 кг). Бронзовые медали завоевали Омер Салманов (48 кг), Эльмир Черказов (60 кг) и Орхан Хабибли (65 кг).

Чемпионат мира проходит на Национальной гимнастической арене. В соревнованиях участвуют около 700 юных борцов из более чем 60 стран.