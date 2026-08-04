 Вугар Байрамов разъяснил порядок выплат компенсаций экспортерам ненефтегазового сектора | 1news.az | Новости
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Вугар Байрамов разъяснил порядок выплат компенсаций экспортерам ненефтегазового сектора

Фаига Мамедова11:28 - Сегодня
Вугар Байрамов разъяснил порядок выплат компенсаций экспортерам ненефтегазового сектора

Согласно Указу Президента Ильхама Алиева «О дополнительных мерах по поддержке экспорта ненефтегазовой продукции», предпринимателям начнут выплачивать компенсации за расходы на оформление экспорта.

Документ предусматривает государственное возмещение расходов на таможенное оформление, уплаченных субъектами микро-, малого и среднего предпринимательства при экспорте ненефтегазовых товаров азербайджанского происхождения.

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на заявление депутата Милли Меджлиса Вугара Байрамова.

Депутат отметил, что выплаты компенсаций начнутся со следующего месяца. Наличие происхождения товара будет определяться соответствующим сертификатом, а сами средства смогут получить субъекты микро-, малого и среднего бизнеса, экспортирующие продукцию азербайджанского происхождения. По его словам, в этом случае государство возместит часть расходов на таможенное оформление экспортных ненефтегазовых товаров.

«Что касается размера компенсации, то он будет различаться в зависимости от установленных лимитов сборов по таможенной стоимости. По компенсациям за экспортные операции, проводимые с 1 сентября 2026 года по 30 сентября 2031 года, для каждой экспортной декларации будет установлен верхний предел, в соответствии с которым и будут производиться выплаты.

Предоставление компенсаций позволит государству оказать более ощутимую поддержку экспортирующим микро-, малым и средним предпринимателям. Это также создаст условия для изменения структуры ненефтегазового экспорта и его диверсификации по рынкам сбыта», — добавил В. Байрамов.

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