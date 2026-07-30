Президент Азербайджана посетит Кыргызстан с госвизитом
По приглашению президента Кыргызстана Садыра Жапарова президент Азербайджана Ильхам Алиев 30 июля посетит Кыргызстан с государственным визитом.
Как сообщила пресс-служба Администрации президента, запланированы переговоры глав государств в формате тет-а-тет, а также проведение третьего заседания Межгосударственного совет.
«Предстоящий государственный визит президента Азербайджана станет значимым этапом в дальнейшем укреплении кыргызско-азербайджанских отношений», - добавили в Администрации президента.
Источник: АКИpress
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