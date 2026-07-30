В Азербайджане ограничат доступ к сайтам с оскорблениями, клеветой и опасным контентом 

Президент Ильхам Алиев утвердил изменения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, а также в закон «Об информации, информатизации и защите информации».

Согласно документу, в случаях размещения сведений о способах и порядке изготовления или использования наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, местах их незаконного приобретения, а также о местах или способах культивирования наркосодержащих растений; сведений, носящих характер оскорбления или клеветы, а также нарушающих неприкосновенность частной жизни; а также ложной информации, создающей угрозу причинения вреда жизни и здоровью людей, нанесения значительного имущественного ущерба, массового нарушения общественной безопасности, нарушения деятельности объектов жизнеобеспечения, финансовых, транспортных, связи, промышленных, энергетических и социальных инфраструктурных объектов или наступления иных общественно опасных последствий, доступ к интернет-информационному ресурсу или его соответствующей части будет временно ограничении на основании решения соответствующего органа исполнительной власти.

В документе также отмечается, что если азартные игры совершаются:

в виртуальной форме, в том числе с использованием сети Интернет, сети мобильной связи, платформ социальных сетей, других средств электронной связи, а также интернет- и мобильных телекоммуникационных приложений или платформ, основанных на других технологиях;

с допуском несовершеннолетних к участию в азартных играх;

группой лиц по предварительному сговору;

с получением дохода в крупном размере, — они будут наказываться штрафом в размере до двукратной суммы дохода, полученного в результате преступления, с ограничением свободы на срок от 2 до 4 лет либо лишением свободы на тот же срок.

Также, если данные деяния совершены организованной группой или преступным сообществом (преступной организацией) либо с получением дохода в особо крупном размере, они будут наказываться ограничением свободы на срок от 3 до 5 лет или лишением свободы на тот же срок.

Согласно другому Указу, подписанному главой государства в связи с применением закона, Кабинету Министров поручено в течение 7 месяцев подготовить и представить Президенту предложения о создании информационной системы «Контроль за информацией, запрещенной к распространению» с целью обеспечения автоматического выявления с помощью технологий искусственного интеллекта и других технических средств запрещенной к распространению информации и предотвращения ее размещения на интернет-информационных ресурсах.

Источник: Report