 Джейхун Байрамов: Для сохранения роли ОБСЕ в нестабильном мире необходимо консенсусное сотрудничество | 1news.az | Новости
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Джейхун Байрамов: Для сохранения роли ОБСЕ в нестабильном мире необходимо консенсусное сотрудничество

First News Media13:37 - Сегодня
Джейхун Байрамов: Для сохранения роли ОБСЕ в нестабильном мире необходимо консенсусное сотрудничество

«В ходе переговоров, проведённых в узком и расширенном составах, мы обсудили двусторонние отношения между Азербайджаном и Швейцарией, приоритеты председательства Швейцарии в ОБСЕ, его текущее состояние и перспективы, а также двустороннюю повестку дня Азербайджан — ОБСЕ, постконфликтную ситуацию в нашем регионе, процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией и ряд других вопросов, представляющих взаимный интерес».

Как сообщает 1news.az, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с федеральным министром иностранных дел Швейцарской Конфедерации, действующим председателем ОБСЕ Иньяцио Кассисом.

«В этом контексте была ещё раз подчеркнута важность поддержания постоянной динамики и интенсивности политического диалога между нашими странами. В следующем году мы отметим 35-летие установления дипломатических отношений, и мы считаем, что это будет отличной возможностью оглянуться на пройденный путь, обсудить текущее состояние и перспективы развития связей».

Говоря о сотрудничестве в экономической сфере, министр отметил следующее:

«В первую очередь, если взглянуть на договорно-правовую базу, существующую сегодня между двумя странами, то она насчитывает 25 документов. В то же время в настоящее время прорабатывается еще ряд документов, и мы думаем, что в ближайшее время станем свидетелями дополнительных договорённостей.

2025 год был достаточно позитивным с точки зрения взаимного торгового оборота. Общий товарооборот составил около 1,8 миллиарда долларов США. В целом, если взглянуть на 30-летний период деятельности, из Швейцарии в Азербайджан было инвестировано 1,6 миллиарда долларов США, а из Азербайджана в экономику Швейцарии — 2,3 миллиарда долларов США. Здесь мы наблюдаем достаточно сбалансированный подход.

На данный момент в Азербайджане зарегистрировано 110 швейцарских компаний, 87 из которых активно работают. Эти компании охватывают различные сферы: промышленность, строительство, сельское хозяйство, транспорт, торговлю и сферу услуг.

Говоря в контексте расширения экономических отношений и экономического сотрудничества между двумя странами, я хотел бы отметить деятельность Совместной комиссии по экономическому сотрудничеству и её важность. Осенью этого года планируется проведение 10-го заседания комиссии. Также сегодня мы обменялись мнениями о том, что проведение совместного Бизнес-форума для представителей бизнес-структур и частного сектора в рамках комиссии или в близкий к этому период могло бы быть весьма полезным.

Говоря о нашем сотрудничестве в энергетической сфере, я хотел бы особо подчеркнуть успешную многолетнюю деятельность компании SOCAR в Швейцарии», - заявил глава МИД Азербайджана.

Байрамов также отметил, что начиная с января Швейцария также является страной — действующим председателем ОБСЕ, а министр — действующим председателем этой организации. «Хочу отметить, что приоритеты председательства Швейцарии в ОБСЕ очень широки. Сюда входят такие области, как наука и дипломатия, инновационные технологии, управление водными ресурсами, энергетическая безопасность и цифровая безопасность, что мы только приветствуем. Мы считаем, что сотрудничество между странами на пространстве ОБСЕ в этих сферах, их экономический эффект и значение для улучшения благосостояния людей чрезвычайно важны, и в этом отношении мы выразили свою поддержку.

Наряду с этим существует и та реальность, что в настоящее время на пространстве ОБСЕ преобладает весьма нестабильная и турбулентная общая обстановка в сфере безопасности. И в таких условиях, естественно, требуется очень активное сотрудничество как самой ОБСЕ, так и всех стран, использование всех инструментов, имеющихся в потенциале ОБСЕ, а также основанное на консенсусе и активное взаимодействие государств, чтобы ОБСЕ могла сохранить свою значимость и внести вклад в урегулирование этих конфликтов. Со своей стороны мы, как Азербайджанское государство, ещё раз заявили о верности этим принципам и выразили намерение продолжать активную работу в этом направлении», - заявил Байрамов.

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