Забил тетю брусом: подробности убийства в Товузе - ОБНОВЛЕНО

По факту умышленного убийства в Товузском районе возбуждено уголовное дело.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на прокуратуру Товузского района, 6 августа в районное надзорное ведомство поступила информация об обнаружении на территории села Алимарданлы тела Мяхаббат Исаевой, 1961 года рождения.

«В ходе предварительного расследования возникли обоснованные подозрения в том, что Ульви Исаев, 1997 года рождения, на почве личного конфликта в ходе возникшей перепалки нанёс своей тете М.Исаевой смертельные травмы куском деревянного бруса», - отмечается в информации.

Согласно информации, по данному факту в прокуратуре Товузского района возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики. У.Исаев задержан в качестве подозреваемого.

Предварительное следствие продолжается.

14:17

В Товузском районе произошел вооруженный инцидент.

Как сообщает Report, происшествие зафиксировано на ферме, расположенной на территории села Алимардан.

По предварительным данным, Ульви Исаев выстрелом из огнестрельного оружия лишил жизни свою тетю - Малахат Исаеву (1960 г.р.).

На место происшествия привлечены сотрудники полиции и прокуратуры.

По факту ведется расследование.