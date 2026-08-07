Посол Израиля посетил Гянджу и Мингячевир и ознакомился с промышленным потенциалом региона - ФОТО

Посол Израиля в Азербайджане Ронен Краус 5-6 августа посетил Гянджу и Мингячевир.

Как передает 1news.az, об этом говорится на странице посольства Израиля в Азербайджане в социальной сети "Х".

В рамках визита в Гянджу Краус ознакомился с культурно-историческими особенностями города - посетил Мемориальный комплекс, почтив память погибших в результате армянских ракетных ударов по мирному населению, побывал на Гянджинском винном заводе и у мавзолея Низами Гянджеви. Кроме того, посол посетил Гёйгёльский район, где ознакомился с немецким наследием региона и работой местных сельскохозяйственных хозяйств.

В ходе визита в Мингячевир посол провел встречу с главой исполнительной власти города Ильхамом Исмаиловым. Дипломату рассказали о социально-экономическом развитии города, промышленном и энергетическом потенциале, стороны обсудили возможности будущего сотрудничества.

Краус также посетил промышленный парк, где ознакомился с действующими предприятиями, реализуемыми промышленными проектами и промышленным потенциалом города.