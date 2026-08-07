Что произошло на суде Arzum? - Заявление от адвоката - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Адвокат более известной в TikTok под ником Arzum 9999 Ильдузы Гаджиевой, обвиняемой в ДТП, в результате которого один человек погиб, а другой получил травмы, Хикмет Алиев после сегодняшнего судебного заседания прокомментировал его итоги.

Как сообщает Oxu.Az, по словам адвоката, в суде был допрошен дополнительный свидетель, а также удовлетворено ходатайство защиты о назначении повторной комплексной экспертизы.

"Свидетель заявил, что после ДТП И.Гаджиева не скрылась с места происшествия. Поскольку она потеряла сознание, свидетель на своем автомобиле сначала доставил ее в больницу, где ей оказали медицинскую помощь, а затем отвез домой.

Кроме того, нами было подано ходатайство о проведении повторной комплексной экспертизы. Суд всесторонне рассмотрел этот вопрос, признал необходимость ее проведения и удовлетворил наше ходатайство", - сказал Х.Алиев.

Он также отметил, что объективное расследование продолжается.

14:10

Состоялось судебное заседание по апелляционной жалобе Ильдузы Гаджиевой, более известной в TikTok под ником Arzum 9999, осужденной за совершение смертельного дорожно-транспортного происшествия в Хазарском районе Баку.

Как сообщает Oxu.Az, на заседании под председательством судьи Бакинского апелляционного суда Эльнура Нуриева адвокат потерпевшей стороны подал ходатайство об оспаривании состава суда, однако оно не было принято.

Затем адвокаты И.Гаджиевой подали ходатайство о допросе в качестве дополнительного свидетеля Ильхама Ибрагимова, доставившего Ильдузу с места происшествия в больницу, данное прошение было удовлетворено.

Последнее ходатайство адвокатов обвиняемой касалось назначения повторной комплексной экспертизы в связи с произошедшим происшествием.

Была запрошена повторная автотехническая экспертиза, экспертиза видеозаписей и трасологическая экспертиза с целью повторного исследования обстоятельств, не изученных при первоначальной экспертизе.

После совещания эти ходатайства адвокатов также были удовлетворены.

Следующее заседание суда отложено на неопределённый срок.

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