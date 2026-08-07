Саудовская Аравия, Турция и Пакистан сочтут нападение на одну из стран атакой на всех

Саудовская Аравия, Турция и Пакистан подписали соглашение о совместной обороне, согласно которому нападение на одну из стран будет расцениваться как атака на всех участников договора.

Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

«Соглашение направлено на усиление совместного сдерживания любой агрессии и предусматривает, что любое вооруженное нападение на одну из трех стран является нападением на всех», — говорится в совместном заявлении по итогам саммита в Мекке, текст которого приводит телеканал.

Документ, получивший название Мекканское соглашение о совместной обороне, подписали наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд, president Турции Тайип Эрдоган и премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф.