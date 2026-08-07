Назначен новый пресс-секретарь Центра экспертизы потребительских товаров

В Центре экспертизы потребительских товаров при Государственном агентстве по антимонопольному надзору и контролю за потребительским рынком при Президенте Азербайджанской Республики состоялось новое кадровое назначение.

Как сообщает 1news.az, Айтен Абдуллаева назначена на должность руководителя отдела по связям с общественностью - пресс-секретаря Центра.

Отметим, что до этого назначения Айтен Абдуллаева работала в Карабахском университете.