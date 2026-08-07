Ужасающие подробности убийства мужа и жены в Тертерском районе

Стали известны подробности преступления, совершенного жителем Тертерского района Вугаром Бахшалиевым.

Он подозревается в в убийстве мужа и жены, ограблении их квартиры и последующем её поджоге.

Согласно полученной Oxu.Az информации, В.Бахшалиев и ранее был арестован за кражу и отбыл 4 года наказания. Он обвинялся в ограблении квартиры врача районной больницы по имени Рамиз. В тот раз В.Бахшалиев украл из дома более 10 000 манатов.

После отбытия наказания и возвращения отец В.Бахшалиева скончался. 10 августа должна была состояться церемония по случаю годовщины смерти его отца Мехмана. Бахшалиев искал деньги для проведения поминальной церемонии. За несколько дней до этого он узнал, что в доме Аскера Самедова есть деньги, и решил их украсть. Утром 6 августа Вугар, вооружившись кухонным ножом, пришёл к этой квартире. При входе он столкнулся с хозяином дома А.Самедовым. Вугар спросил у него, где находятся деньги и золото, однако хозяин дома заявил, что денег у него нет. Вугар перерезал горло А.Самедову, затем убил А.Гусейнову, вышедшую из комнаты на шум, и начал обыскивать дом. После того как Вугар нашёл и забрал деньги из дома, он решил замести следы и с этой целью сначала облил бензином тела, а затем и квартиру, поджёг и скрылся с места происшествия.

В ходе расследования, проведённого сотрудниками Тертерского районного отдела полиции, было установлено, что преступление совершено умышленно и из корыстных побуждений. Несмотря на попытки В.Бахшалиева замести следы, он был задержан в результате мероприятий, проведённых сотрудниками полиции.

Было установлено, что В.Бахшалиев передал украденные из дома деньги своему дяде. Он сообщил ему, что эти деньги их ему прислали друзья из исправительного учреждения. Вугар указал, что на эти средства проведёт поминальную церемонию.

После проведения расследования дядю В.Бахшалиева вызвали на допрос, и указанные деньги были у него изъяты.

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