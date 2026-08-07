Вашингтонский саммит год спустя: Мир без альтернативы и статус-кво, который установил Азербайджан

8 августа исполняется год со дня Вашингтонского саммита, который можно назвать одним из важнейших дипломатических событий новейшей истории Южного Кавказа.

Подписанная в Белом доме Совместная декларация лидеров Азербайджана и Армении при свидетельстве президента США, парафирование Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между двумя странами запустили новую архитектуру регионального взаимодействия, став не просто политическими решениями, а рубежом, обозначившим переход региона от многолетней конфронтации к практическому строительству мира.

Минувший год убедительно показал: мирная стратегия Азербайджана носит не декларативный, а практический характер, кардинально меняя геополитическую и геоэкономическую архитектуру обширной географии. За это время стало очевидно, что инициированная Баку новая региональная повестка перестала быть дипломатической концепцией и превратилась в реальность, которая уже приносит конкретные политические, экономические и гуманитарные результаты.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отмечает, что сегодня между двумя странами де-факто достигнут мир, и подчеркивает его преимущества. «Мы предприняли множество односторонних шагов, чтобы продемонстрировать, что мир существует не только на бумаге, его можно ощутить в повседневной жизни. Азербайджан снял все ограничения на транзит товаров через свою территорию в Армению. Эти ограничения были введены в связи с оккупацией Арменией наших международно признанных территорий. Мы также начали поставлять Армении критически важное топливо, в частности бензин и дизельное топливо. В нынешней геополитической ситуации это имеет еще большее значение, чем когда-либо прежде. Таким образом, мы демонстрируем, что для нас мир – это то, что уже можно ощутить, почувствовать, и мы учимся жить в условиях мира. Мы жили в условиях оккупации 30 лет и восстановили свой суверенитет и территориальную целостность собственными силами - как военным путем, так и политическими средствами. И мы предложили Армении мир. Так что теперь мир - это реальность, но мы должны усердно работать, чтобы его укрепить, сделать его долговременным, сделать его вечным».

Эти слова находят подтверждение в практических шагах Азербайджана. Мир перестал существовать исключительно в формате переговоров - он начал воплощаться в конкретных механизмах сотрудничества. Наиболее наглядным подтверждением этого становятся реальные экономические и логистические процессы. Так, по данным на 6 августа, до сих пор из России в Армению транзитом через Азербайджан отправлено более 36 тысяч тонн зерна, около 9 тысяч тонн удобрений, 1136 тонн пропана, 133 тонны алюминия, 414 тонн антрацита и 67 тысяч тонн пиломатериалов. В то же время к настоящему моменту из Азербайджана в Армению экспортировано около 15 тысяч тонн дизельного топлива, а также около 5 тысяч тонн бензина марок «АИ-92» и «АИ-95».

Как видно, Азербайджан вносит в мирный процесс весьма ощутимый вклад, обеспечивая Армению различными грузами, в том числе, нефтепродуктами. «Особенно это важно сейчас, когда многие страны испытывают трудности с доступом к источникам топлива, у Армении есть надежный поставщик в лице Азербайджана. Если бы не это, вероятно, сегодня им пришлось бы искать бензин и дизельное топливо по всему миру», - так говорит об этом азербайджанский лидер.

Приведенные цифры сами по себе являются наиболее убедительным доказательством качественно новой атмосферы, сложившейся в регионе. Экономическое взаимодействие постепенно становится одним из важнейших инструментов укрепления доверия между двумя государствами.

Все достигнутые за последний год результаты объединяет одна важная особенность - они стали возможны исключительно благодаря прямому азербайджано-армянскому диалогу. Достигнутый в его рамках видимый прогресс еще раз демонстрирует эффективность этого подхода, инициатором которого тоже выступил Баку. Как и всего мирного процесса в целом - напомним, именно Азербайджан выдвинул 5 главных принципов нормализации отношений с Арменией, которые легли в основу Мирного соглашения, парафированного в Вашингтоне. В то же время, для его подписания и ратификации необходимо принятие дополнительных мер, что подтверждается и в Совместной декларации лидеров. Основным условием в рамках мирного процесса Баку выдвинул устранение из Конституции Армении статьи, содержащей территориальные претензии к Азербайджану. Еще одно требование Баку уже выполнено – речь идет о роспуске Минской группы ОБСЕ, что напрочь пресекло попытки тех, кто многие годы пытался закрепить оккупацию терминами «замороженный конфликт», «статус-кво» и «спорный статус».

Теперь в регионе установлен новый - справедливый - статус-кво, и его автором является Азербайджан и его лидер Ильхам Алиев.

Сегодня Баку и Ереван ведут прямой диалог по ключевым вопросам нормализации на высшем и высоком уровнях. Правительственные комиссии во главе с вице-премьерами занимаются организационными и техническими вопросами, связанными с делимитацией границы. Переговоры делегаций сторон проводились как в Азербайджане, так и в Армении.

К мирному процессу привлечено и гражданское общество – речь идет об инициативе «Мост мира», который тоже проходит в рамках двусторонней мирной повестки, принятой на вашингтонском саммите. Участники платформы обсуждают что может сделать гражданское общество для укрепления доверия и подготовки народов к устойчивому миру.

На фото: встреча правительственных комиссий Азербайджана и Армении (Габала, 28 ноября 2025 г.) и круглый стол с участием представителей гражданских обществ в рамках инициативы «Мост мира» (Баку, 10 апреля 2026 г.).

Все достигнутое на сегодня наглядно продемонстрировало ограниченность внешних посреднических форматов и одновременно подтвердило эффективность – а потому и безальтернативность - двустороннего механизма для продвижения мирного процесса.

Она сегодня получает развитие не только в политической, но и в инфраструктурной сфере.

Одним из ее материальных воплощений становится проект TRIPP - «Маршрут Трампа для международного мира и процветания», который уже называют якорем мирного соглашения и фундаментом новой модели регионального сотрудничества. Проект охватывает проходящий по территории Армении 42-километровый участок Зангезурского коридора. Ожидается, что строительные работы по TRIPP начнутся уже в этом году. Для реализации проекта Вашингтоном создан специальный инвестиционный фонд TRIPP+ с объемом финансирования в $402 млн. Таким образом, TRIPP постепенно превращается в платформу долгосрочного экономического взаимодействия Южного Кавказа с Соединенными Штатами и глобальными логистическими цепочками.

Видимые результаты мирной повестки убедительно доказывают жизнеспособность новой модели регионального развития. Вопросы, еще недавно казавшиеся неразрешимыми, постепенно переходят в плоскость дипломатии и практического взаимодействия. Безусловно, впереди остаются принципиально важные этапы - внесение изменений в Конституцию Армении, дальнейшая делимитация и демаркация государственной границы, полноценная реализация проекта TRIPP. Однако уже сегодня очевидно главное - процесс необратимо запущен. Мирная повестка, сформированная Азербайджаном, продолжает наполняться конкретным содержанием и становится основой новой архитектуры безопасности и сотрудничества на Южном Кавказе.

Вашингтонский саммит стал переломным моментом не только в процессе нормализации армяно-азербайджанских отношений. Он ознаменовал качественно новый этап и в отношениях между Азербайджаном и США, открыв перспективы стратегического партнерства по широкому кругу направлений.

Результаты переговоров президентов Ильхама Алиева и Дональда Трампа открыли новую страницу в истории азербайджано-американского взаимодействия. Главы государств подписали Меморандум о взаимопонимании о создании Стратегической рабочей группы с целью подготовки Хартии о стратегическом партнерстве между двумя странами. Она была подписана уже 10 февраля в Баку. Документ скрепили подписями президент Азербайджана Ильхам Алиев и вице-президент США Джей Ди Вэнс. Наряду с традиционными областями сотрудничества, которыми остаются энергетика, торговля и инвестиции, две страны теперь будут взаимодействовать и в сферах цифровой трансформации и искусственного интеллекта.

Важным шагом стало решение президента Трампа приостановить исполнение несправедливых санкций против Азербайджана, введенных в 1992 году усилиями армянского лобби США. Речь идет о 907-й поправке к Акту о поддержке свободы, запрещающей правительству США оказывать прямую помощь Азербайджану. Президент Ильхам Алиев подчеркивает, что окончательная отмена Конгрессом США 907-й поправки положит конец наследию двойных стандартов, укрепит доверие и сотрудничество в период, когда Азербайджан вносит свой вклад в глобальную безопасность и стабильность.

О степени уважительных и доверительных отношений между лидерами Азербайджана и США свидетельствует тон их переписки. В своих посланиях главы государств подчеркивают и значение Вашингтонского саммита. «Соединенные Штаты продолжают поддерживать прочный мир между Азербайджаном и Арменией, - говорится в поздравительном письме Дональда Трампа президенту Ильхаму Алиеву случаю Дня независимости Азербайджана. «Мы воодушевлены усилиями Азербайджана по продвижению мирного соглашения, которое Вы парафировали в августе прошлого года, включая продолжающийся процесс делимитации границы, освобождение четырех армянских заключённых в январе 2026 года, поставки топлива в Армению, а также инициативу «Мост мира», объединяющую гражданские общества двух стран», - отметил президент США, подчеркнув, что с нетерпением ждет дальнейшего укрепления стратегического партнерства в предстоящие годы и десятилетия.

Президент Ильхам Алиев, со своей стороны, отмечает незаменимую роль американского лидера в установлении и углублении стратегического партнерства между Азербайджаном и США. «Подписание Хартии о стратегическом партнерстве, инициированное во время нашей исторической встречи с Вами в Белом доме в августе прошлого года и завершенное шесть месяцев спустя в рамках визита вице-президента США Джей Ди Вэнса в нашу страну, вывело азербайджано-американские отношения на качественно новый уровень. Это замечательное достижение является наглядным свидетельством Вашей непоколебимой воли и решимости. Мы выражаем Вам благодарность за то большое значение, которое Вы придаете развитию наших межгосударственных отношений, и за вашу неизменную поддержку в этом отношении.

Мы также признательны Вам за Вашу решимость в продвижении мирной повестки на Южном Кавказе. Подписание в Вашем присутствии в Вашингтоне трехсторонней совместной декларации, а также парафирование Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений с Арменией являются результатом Ваших последовательных усилий в области миростроительства. В то же время мы рассматриваем "Маршрут Трампа для международного мира и процветания" (TRIPP), который обеспечит беспрепятственное сообщение между основной территорией Азербайджанской Республики и Нахчываном и станет частью Среднего коридора, как очередной вклад в развитие устойчивого мира и сотрудничества в регионе», - подчеркивается в поздравительном письме главы Азербайджанского государства президенту США Дональду Трампу по случаю его 80-летнего юбилея.

Таким образом, спустя год после исторической встречи в Белом доме уже можно уверенно говорить, что Вашингтонский саммит стал не разовой дипломатической акцией, а отправной точкой формирования новой политической реальности на Южном Кавказе. За этот год изменился сам принцип построения отношений в регионе.

Подписанные в Белом доме документы, последующие практические шаги сторон, запуск совместных инфраструктурных проектов и переход к прямому диалогу подтвердили жизнеспособность новой модели регионального взаимодействия.

Инициированная Азербайджаном мирная повестка продолжает последовательно реализовываться, укрепляя основы долгосрочной стабильности, сотрудничества и экономического развития. Именно поэтому годовщина Вашингтонского саммита является не просто памятной датой, а символом необратимых изменений, открывших новую страницу в истории Южного Кавказа.