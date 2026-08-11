Заложен фундамент Гостиничного комплекса «Нахчыван»

11 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в закладке фундамента Гостиничного комплекса «Нахчыван».

Управляющий делами Президента Азербайджанской Республики Рамин Гулузаде проинформировал главу государства и первую леди о предстоящих работах.

Было отмечено, что общая площадь комплекса составит более 1 гектара. Наряду с семиэтажным зданием гостиницы, на территории будут созданы технические постройки и вспомогательные участки. Гостиница сможет одновременно принять 307 гостей. Здесь предусмотрен 131 номер, в том числе номера для лиц с ограниченными физическими возможностями. В здании гостиницы будут созданы различные объекты общественного питания - кафе, ресторан, а также зал для мероприятий и банкетов. Зал рассчитан на 350 человек для банкетов и 500 человек во время проведения конференций. Здесь также будут созданы комнаты для встреч, заседаний, рабочие помещения и спортзал. Также планируется строительство подземной парковки.