На бакинском бульваре спасли тонущего мужчину - ВИДЕО

На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о том, что в море на территории Приморского национального парка в Сабаильском районе Баку человек находится под угрозой утопления.

После получения информации к месту происшествия были направлены водолазы-спасатели Государственной службы по надзору за маломерными судами и спасению на водах.

В результате оперативно проведённой спасательной операции сотрудники МЧС спасли мужчину, оказавшегося в опасности. Им оказался 28-летний Руфат Исраил оглу Исмаилов, 1998 года рождения.