Иран передал США условия открытия Ормузского пролива

Власти Ирана передали США через посредников условия открытия Ормузского пролива.

Об этом сообщил секретарь совета нацбезопасности Ирана Мохсен Резаи, пишет Tasnim.

«Пролив не будет открыт, пока США не примут условия Ирана. США должны прекратить войну, выплатить замороженные средства Ирана, и в целом в регионе, включая Ливан и Газу», — сказал Резаи.

Он добавил, что соглашение между Ираном и Оманом по Ормузскому проливу никак не скажется на вопросе его открытия.