Президент Ильхам Алиев ознакомился с Генеральным планом развития города Нахчыван до 2044 года

11 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с Генеральным планом развития города Нахчыван до 2044 года.

Председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Анар Гулиев проинформировал главу государства и первую леди о новом Генплане, целях будущего развития города и предстоящих работах.

Было отмечено, что Генеральный план был подготовлен Государственным головным проектным институтом «Азермемарлайихе» и международной консалтинговой компанией Chapman Taylor в соответствии с «Государственной программой социально-экономического развития Нахчыванской Автономной Республики на 2023-2027 годы» на основе заказа Государственного комитета по градостроительству и архитектуре.

Новый Генеральный план Нахчывана, одного из старейших городов Азербайджана, впервые разработанный в период независимости, определяет единое стратегическое видение его пространственного развития на перспективу. Концепция основана на обновлении центра города, расширении рекреационных зон, стимулировании устойчивой мобильности, укреплении жилой и социальной инфраструктур, а также более эффективной реализации туристического потенциала.

Одно из главных направлений развития города – преобразование его центральной части. С этой целью были разработаны детальный план центрального района площадью 74 гектара, а также новая архитектурная концепция для части площадью 12,5 гектара с сохранением существующей внутри этого района планировки. Проект предусматривает превращение центра города в более оживленное, компактное и доступное пространство. Согласно концепции, предлагается поэтапно обновлять устаревшие здания, не представляющие исторической ценности, заменяя их современными многоэтажными жилыми и многофункциональными зданиями, создать на этой территории новый административный комплекс и преобразовать центральную площадь в ориентированное на человека общественное пространство с добавлением новых элементов ландшафтного дизайна и малых архитектурных элементов. В результате всех этих подходов будет сформирован современный центр города, где жилые, рабочие, сервисные, рекреационные и общественные функции будут гармонично дополнять друг друга.

В ходе реализации Генплана, нацеленного на превращение экологической инфраструктуры в неотъемлемую часть города, будет расширена существующая система озеленения, территория вдоль реки Нахчыванчай будет интегрирована в городскую жизнь, здесь будут созданы новые парки, зоны отдыха и общественные пространства. В результате планируется увеличить площадь зеленых насаждений на душу населения с 15 до 27 квадратных метров.

Подход к городской мобильности также построен на новых принципах. Согласно концепции, поддерживающей внедрение устойчивых, экологически чистых транспортных решений, общая протяженность дорожно-уличной сети составит 188,4 километра, а протяженность велосипедной инфраструктуры – 122 километра. Это означает, что более 65 процентов всей дорожно-уличной сети будет приспособлено для велосипедного движения.

Генплан рассматривает богатое историко-культурное наследие Нахчывана и его выгодное географическое положение как основные преимущества, определяющие туристический потенциал города. Наряду с сохранением исторического наследия, расширение зон обслуживания и улучшение качества городской среды позволят повысить конкурентоспособность туристического сектора.

Будущее развитие Нахчывана планируется с учетом потенциала роста города. Согласно Генплану, в указанный период площадь территории расселения предполагается увеличить с 1 831 до 2 630 гектаров. Так, прогнозируется расширение существующей территории города примерно на 44 процента, а численность населения, как ожидается, увеличится с 97 200 до 130 тысяч человек.

С учетом плотности населения предусмотрено довести площадь жилищного фонда до 3,9 миллиона квадратных метров. Это позволит обеспечить в среднем 30 квадратных метров жилой площади на человека и создаст условия для комплексного формирования новых жилых кварталов с социальной, транспортной и инженерной инфраструктурой.

Параллельно с ростом города будет расширяться и социальная инфраструктура. С учетом услуг систем образования и здравоохранения вместимость общеобразовательных учреждений увеличится до 23 400 мест, дошкольных учреждений – до 7 800, а коечный фонд больниц – до 650 мест. Ожидается, что за счет развития сферы услуг, транспорта и логистики, промышленности, строительного, туристического и аграрного секторов уровень занятости вырастет почти на 40 процентов и достигнет 78 тысяч человек.

Таким образом, город Нахчыван, являющийся стратегически важной частью Среднего коридора, к 2044 году будет развиваться как жилое пространство с большим потенциалом. Новый Генеральный план, который сочетает историко¬-культурное наследие города с современными принципами градостроительства, станет стратегической основой для его развития как устойчивого, инклюзивного и ориентированного на человека регионального центра.