«Сабах» разгромил «Орхус» 4:0 и вышел в плей-офф Лиги чемпионов - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

«Сабах» одержал крупную победу над датским «Орхусом» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА. Встреча на «Банк Республика Арене» в Масазыре завершилась со счётом 4:0.

После безголевого первого тайма бакинский клуб открыл счёт на 59-й минуте — отличился Велько Симич. На 67-й минуте Стив Сольве удвоил преимущество хозяев. В концовке матча Джой-Ланс Миккельс забил третий гол, а на 89-й минуте Ксандер Северина установил окончательный счёт — 4:0.

В первой встрече в Дании «Орхус» победил 2:1, однако по сумме двух матчей «Сабах» выиграл 5:2 и вышел в плей-офф Лиги чемпионов. За выход в основной этап турнира бакинцы сыграют с победителем противостояния «Хапоэль» (Беэр-Шева) — «Црвена Звезда».

21:33

«Сабах» увеличил своё преимущество в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА против «Орхуса».

На 59-й минуте Велько Симич открыл счёт в матче. На 67-й минуте Стив Сольве забил второй гол бакинской команды.

«Сабах» продолжает вести со счётом 2:0.

20:08

«Сабах» проводит ответную встречу третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА против датского «Орхуса».

Матч проходит на стадионе «Банк Республика Арена» в Масазыре.

19:16

Бакинский «Сабах» сегодня проведёт ответную встречу третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА против датского «Орхуса».

Главный тренер Вальдас Дамбраускас выпустит с первых минут Стаса Покатилова, Стива Сольве, Рахмана Дашдамирова, Акима Зедадку, Тимотеуша Пухача, Ивана Лепиницу, Умарали Рахмоналиева, Алексея Исаева, Велько Симича, Джой-Ланса Миккельса и Орфе Мбина.

У «Орхуса» с первых минут сыграют Мадс Кристиансен, Якоб Андерсен, Колин Рослер, Эрик Каль, Йенс Йонсон, Магнус Кнудсен, Кристиан Арнстад, Гифт Линкс, Расмус Карстенсен, Тобиас Бек и Джеймс Богере. Команду возглавляет Якоб Поульсен.