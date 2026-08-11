Ильхам Алиев посмотрел в Нахчыване новые электробусы, ознакомился с работами по реконструкции железнодорожной инфраструктуры

11 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посмотрели новые электробусы, которые будут переданы в пользование в городе Нахчыван, ознакомились с работами по реконструкции железнодорожной инфраструктуры Нахчыванской Автономной Республики.

Министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев и председатель ЗАО «Азербайджанские железные дороги» Ровшан Рустамов проинформировали главу государства и первую леди о проделанной работе.

Сначала Президенту Ильхаму Алиеву была предоставлена информация о проектах строительства железных дорог по Зангезурскому коридору. Было отмечено, что после завершения этих проектов пропускная способность железной дороги составит 15 миллионов тонн в год. 30-километровый участок, охватывающий станции Горадиз-Юхары Марджанлы-Солтанлы, сдан во временную эксплуатацию, и с мая 2024 года по нему осуществляются грузоперевозки в промышленный парк «Экономическая зона долины Араз». На сегодняшний день в этом направлении перевезено в общей сложности 43 тысячи тонн грузов.

Было отмечено, что проектирование Нахчыванской железнодорожной линии и строительные работы начались в 2025 году. В настоящее время протяженность линии составляет 188 км, согласно новому проекту она достигнет 194,2 км. Планируется реконструировать 10 станций и 3 пассажирские платформы.

В настоящее время завершено проектирование 7-километрового участка Нахчыванской железнодорожной линии от станции Саламмелик до государственной границы с Арменией и начаты строительные работы. Часть работ по созданию инженерной и инфраструктурной систем на территории уже завершена, часть - еще продолжается.

На территорию доставлены 7 км рельсов и 7 тысяч шпал. Здесь до конца сентября планируется уложить 6,3-километровый участок верхнего строения пути. На оставшемся участке, расположенном на расстоянии 700 метров от границы, строительно-монтажные работы планируется начать после завершения работ по разминированию и подготовки проекта по маршруту TRIPP в целях увязки проектов. В то же время в будущем планируется обеспечить техническое и проектное соответствие участка от станции Садарак до государственной границы с Турцией железной дороге Карс-Ыгдыр-Дилуджу, строительство которой осуществляется турецкой стороной. В настоящее время турецкая сторона ведет проектные работы по упомянутой железнодорожной линии.

Было отмечено, что в соответствии с подписанным Президентом Ильхамом Алиевым в прошлом году Распоряжением «О дополнительных мерах в области регулирования общественного транспорта в городе Нахчыван», с целью организации пассажироперевозок в системе общественного транспорта города исключительно электробусами были закуплены собранные в нашей стране 60 автобусов марки BYD длиной 8,7 метра, вместимостью 53 пассажира каждый, установлены зарядные устройства, усовершенствована инфраструктура депо для обслуживания автобусов.

Для управления движением налажена цифровая диспетчерская и мониторинговая система, в автобусах созданы возможности безналичной оплаты посредством банковских карт, QR-кода, Apple Pay и Google Pay.

Благодаря реализации этого проекта в городе Нахчыван по 9 маршрутным линиям может оказываться высококачественное обслуживание 4,5 млн пассажиров в год.

Движение автобусов будет отслеживаться в режиме реального времени через Мониторинговый центр, что обеспечит контроль за безопасной и бесперебойной перевозкой пассажиров.

Начало деятельности ООО BakuBus в городе Нахчыван внесет существенный вклад в повышение качества услуг общественного транспорта и полный переход процессов оплаты в безналичный формат.

На территории депо площадью около трех гектаров создана необходимая инфраструктура, в том числе посты технического осмотра и ремонта, электрозарядная станция с автоматизированной системой учета и комплекс, позволяющий мыть 15 автобусов в час. Депо будет функционировать в двухсменном режиме, работой будут обеспечены 200 водителей и 22 человека административного персонала. Ежемесячная заработная плата водителей составит более 1000 манатов.