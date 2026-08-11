За Инфантино вступился Трамп: почему противники президента ФИФА не могут пойти дальше обвинительных заявлений

Три конфедерации требуют смены руководства, но голосов для созыва внеочередного Конгресса у них нет. ФИФА заявляет о согласованной кампании против неё

Президент США Дональд Трамп публично поддержал главу ФИФА Джанни Инфантино, предупредив организацию против его замены. Пост в Truth Social появился в ночь на вторник — через сутки после того, как три континентальные конфедерации в совместном письме потребовали смены руководства ФИФА и независимой проверки.

«ФИФА совершила бы ужасную ошибку, если бы по какой бы то ни было причине хотя бы рассматривала возможность замены президента Джанни Инфантино, — написал Трамп. — Он великолепен, он только что провёл самый успешный чемпионат мира из когда-либо представленных, вчетверо. Если он уйдёт, турнир никогда больше не будет таким успешным или прибыльным! Благодарю за внимание к этому вопросу. Президент DJT».

Это первое высказывание американского президента в поддержку Инфантино с начала кризиса. Ранее, отвечая на вопрос журналистов, обсуждал ли глава ФИФА с ним проект продажи долей в чемпионате мира, Трамп говорил: «Нет, я никогда с ним об этом не говорил». Инфантино на пост не отреагировал.

Письмо трёх конфедераций

В понедельник УЕФА, КОНКАКАФ и Азиатская конфедерация футбола подписали общее открытое обращение к «футбольной семье». Инфантино в трёхстраничном документе по имени не назван, но речь идёт о руководителе, который «отказался от своего долга», нарушив доверие «через обман».

Конфедерации отвергают квалификацию произошедшего как ошибки, данную самой ФИФА. «По-прежнему отсутствует признание того, что попытка продать долю в чемпионате мира ФИФА была глубоким провалом суждения — не просто процедурной оплошностью, а фундаментальным нарушением доверия по отношению к тем самым институтам, ради служения которым ФИФА существует», — говорится в письме.

Отдельно раскритикована форма совещания в Марокко, по итогам которого руководство ФИФА выразило Инфантино поддержку: конфедерации считают, что обращаться следовало ко всему высшему руководству организации в её штаб-квартире в Швейцарии. «Это поведение не хранителя игры, а того, кто считает, что игра подотчётна ему, — говорится в документе. — Там, где должна быть подотчётность, царит молчание; там, где должна быть открытость, — дистанция».

Как сообщал 1news.az, именно эти три конфедерации отвергли проект FIFA Forward Enterprise до его отзыва, причём УЕФА пошёл дальше и объявил бойкот турниров ФИФА, подтвердив на прошлой неделе, что угроза сохраняется, пока Инфантино остаётся на посту. Для АФК подпись под письмом означает возвращение к активной критике: после отзыва проекта азиатская конфедерация общих заявлений не делала.

Северная Америка разделилась

С призывом к переменам выступили федерации футбола США и Канады — две из трёх стран, принимавших чемпионат мира. «Федерация футбола США, Федерация футбола Канады, Карибский футбольный союз и Центральноамериканский футбольный союз выступают единым фронтом вместе с нашими коллегами по всему миру, призывая к значимым переменам, которые укрепят управление, прозрачность и подотчётность ФИФА», — говорится в заявлении американской федерации.

Третий хозяин турнира занял противоположную позицию. Шестого августа Мексиканская футбольная федерация публично разошлась с линией собственной конфедерации, заявив, что «не признает и не одобрит никакой процесс, созванный в обход институциональности», и поддержав «лидерство президента Инфантино».

Голосов нет

Именно здесь и находится узел всей истории. Письмо трёх конфедераций требует смены руководства, но формального обращения о созыве внеочередного Конгресса за ним не последовало. Для этого необходимы письменные обращения от 43 ассоциаций, для отстранения президента — большинство из 211.

Расклад на уровне конфедераций такого большинства не даёт. Африканская конфедерация футбола, объединяющая 54 ассоциации, на прошлой неделе единогласно подтвердила поддержку Инфантино. Совет КОНМЕБОЛ заявил, что не поддержит «никаких действий или процедур, которые игнорируют институциональные механизмы или отступают от них», — то есть отказался участвовать во внеочередном созыве.

Но дело не только в счёте по конфедерациям. Голосуют не они, а 211 ассоциаций поимённо, и позиция руководящего органа не гарантирует поведения его членов. Мексика показала это наглядно: заявление КОНКАКАФ о необходимости ревизии не помешало мексиканской федерации выступить за Инфантино. Тот же зазор существует и в обратную сторону — ни одна из 55 федераций УЕФА до сих пор не подтвердила по отдельности готовность пропустить конкретный турнир в рамках объявленного бойкота.

Кандидатуры на выборах выдвигаются до 18 ноября, голосование пройдёт в марте 2027 года на Конгрессе ФИФА в Марокко.

Публикация Telegraph

Параллельно с институциональным конфликтом развивается сюжет, касающийся периода работы Инфантино в УЕФА. В пятницу Daily Telegraph опубликовал утверждения, согласно которым бывшая сотрудница европейской конфедерации получила выплату в шестизначную сумму.

В субботу УЕФА подтвердил факт выплаты. «Нам известно об этих утверждениях, и мы можем подтвердить, что соответствующему лицу была произведена выходная выплата, а также оплачены расходы на курс MBA в местной бизнес-школе, — говорится в заявлении представителя конфедерации. — Выплата соответствовала правилам, действовавшим в то время для увольняющихся сотрудников. Эти правила были ужесточены после 2016 года, и нынешние кадровые регламенты, распространяющиеся на всех сотрудников УЕФА любого уровня, отражают нормы, принятые в современной организации такого уровня публичности».

Утверждения о характере отношений между Инфантино и этой сотрудницей в период, когда он занимал пост генерального секретаря УЕФА, представитель ФИФА отверг. По его словам, приведённым Telegraph, Инфантино «решительно отвергает эти категорически ложные утверждения». Инфантино проработал в УЕФА шестнадцать лет и был его генеральным секретарём с 2009 по 2016 год, после чего был избран президентом ФИФА.

Ответ ФИФА

В воскресенье ФИФА выступила с развёрнутым заявлением, в котором прямо указала на скоординированный характер атак.

«Становится всё более очевидным, что имеет место согласованная и продолжающаяся попытка со стороны некоторых лиц подорвать ФИФА и её президента, — говорится в документе. — Те, кто не располагает поддержкой ассоциаций-членов ФИФА, не должны стремиться добиться посредством обвинений, инсинуаций или недостоверных сведений того, чего они не могут добиться через установленные демократические процедуры ФИФА».

«Недавние публикации содержали неподтверждённые утверждения и доказуемо ложные заявления о ФИФА и её президенте. Домыслы и инсинуации не должны выдаваться за факт, а повторение не делает обвинение правдивым», — продолжает организация.

Отдельный абзац посвящён итогам работы Инфантино: «Президент ФИФА посвятил более 30 лет своей профессиональной жизни европейскому и мировому футболу, содействуя значительным переменам в игре и, в частности, расширению доступа, ресурсов и возможностей во всём мировом футболе. Перемены неизбежно бросают вызов устоявшимся интересам, но несогласие с этими переменами не может оправдывать попытки подорвать демократический мандат президента ФИФА или института, который он был избран возглавлять».

«ФИФА приветствует законный контроль. Но контроль не является лицензией на искажение фактов, тиражирование неподтверждённых обвинений или создание отвлекающих манёвров, призванных подорвать прогресс. Там, где сообщения неточны или вводят в заблуждение, ФИФА будет оспаривать их прямо и решительно», — говорится в заявлении. Организация подчёркивает, что её ответственность лежит перед 211 ассоциациями-членами и мировым футболом.

Что это значит

За неделю конфликт вокруг отозванной сделки сменил характер. Спор о процедуре перешёл в спор о личности: одна сторона предъявляет претензии к тому, как принимались решения и что происходило в прошлом, другая говорит о согласованной кампании по подрыву института.

Практический же расклад остаётся тем же, что и неделю назад. Заявлений сделано много, формальных шагов — ни одного. Требование смены руководства не подкреплено ни обращением о созыве внеочередного Конгресса, ни выдвинутым кандидатом, ни подтверждённым большинством. До 18 ноября, когда закрывается выдвижение кандидатур, остаётся три месяца, и до тех пор всё, что происходит, остаётся борьбой заявлений.

Ассоциация футбольных федераций Азербайджана свою позицию публично не обозначала.