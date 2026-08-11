Три члена одной семьи погибли, когда ехали раздавать свадебные приглашения - ВИДЕО

В Балакене произошло тяжёлое дорожно-транспортное происшествие, которое привело к трагедии для одной семьи. В результате столкновения трёх автомобилей погибли четыре человека. Трое из них были членами одной семьи.

27-летний Рашад Муталлибов должен был сыграть свадьбу 27 августа. Семья как раз готовилась к торжеству.

Мать и сын были похоронены вчера, 10 августа, на кладбище в селе Сарыбулаг. Глава семьи Яшар Муталлибов был похоронен сегодня, 11 августа, рядом с супругой и сыном.

Брат погибшего Расим Муталлибов рассказал Baku TV об обстоятельствах трагедии.

«Мы потеряли моего брата, его супругу и сына. Семья его жены была из Геранбоя. Они ехали туда, чтобы раздать свадебные приглашения, когда по дороге произошла эта трагедия», — рассказал он.