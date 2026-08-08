Ильхам Алиев и Дональд Трамп обсудили итоги Вашингтонского саммита и проект TRIPP

8 августа состоялся телефонный разговор между Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Президентом США Дональдом Трампом.



Как сообщает официальный сайт Президента Азербайджана, стороны выразили удовлетворение в связи с годовщиной Вашингтонского саммита. Было подчеркнуто, что мирный саммит в Вашингтоне, подписанная при свидетельстве Дональда Трампа Совместная декларация, а также парафирование соглашения об установлении межгосударственных отношений между Азербайджаном и Арменией положили конец конфликту в регионе и закрепили мир.



Ильхам Алиев поблагодарил Дональда Трампа за проведение Вашингтонского мирного саммита и вклад в мирную повестку. В свою очередь, президент США высоко оценил роль главы Азербайджана в мирном процессе.



Стороны отметили, что за прошедший год в регионе сохранялись мир и стабильность и не произошло инцидентов, способных нанести ущерб мирному процессу.



В качестве позитивных результатов были отмечены экспорт азербайджанских нефтепродуктов в Армению, транзит грузов в Армению через территорию Азербайджана, а также начало торговых связей между двумя странами.



Отдельное внимание было уделено проекту TRIPP и его значению для региональной взаимосвязанности. Было отмечено, что работы по созданию транспортной инфраструктуры на территории Азербайджана находятся на завершающей стадии. Стороны выразили надежду на скорое начало работ по проекту TRIPP на территории Армении.



Президенты также обсудили двустороннюю повестку. Подписание документа о стратегическом партнерстве между Азербайджаном и США было названо историческим событием. Стороны подчеркнули, что азербайджано-американские отношения вышли на качественно новый, стратегический уровень, что способствует миру и стабильности в более широком регионе.



Ильхам Алиев также поблагодарил Дональда Трампа за приглашение Азербайджана на G20, назвав это проявлением доброго отношения к стране.



В завершение разговора была выражена уверенность в дальнейшем успешном развитии стратегического партнерства между Азербайджаном и США.