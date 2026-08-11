Ильхам Алиев заложил фундамент Нахчыванского промышленного парка

11 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии закладки фундамента Нахчыванского промышленного парка.

Министр экономики Микаил Джаббаров проинформировал главу государства и первую леди о Нахчыванском промышленном парке.

Было отмечено, что этот промышленный парк создается Указом Президента Азербайджана от 2024 года. Для организации деятельности Нахчыванского промышленного парка планируется сначала привести территорию в пригодное для использования состояние, а на следующем этапе создать внешнюю и внутреннюю инфраструктуру, в том числе системы электро-, тепло- газо- и водоснабжения, связи, транспорта, производственные, административные, социальные и другие объекты. Расположенный в юго-западной части города Нахчыван, к югу от автомобильной дороги Нахчыван-Садарак, этот промышленный парк охватит территорию площадью 310 гектаров. Уже ведутся переговоры по ряду проектов с целью привлечения потенциальных предпринимателей в промышленный парк.

В настоящее время в нашей стране функционируют 8 промышленных парков (Сумгайытский промышленный парк, Мингячевирский промышленный парк, Гарадагский промышленный парк, Пираллахинский промышленный парк, Агдамский промышленный парк, Гаджигабульский промышленный парк, Промышленный парк «Экономическая зона долины Араз», Балаханский промышленный парк).

Кроме того, ведется процесс получения технических условий для создания инфраструктуры в Западном промышленном парке, который будет создан на административных территориях города Гянджа и Шамкирского района.

В этих промышленных парках зарегистрировано в общей сложности 184 резидента, 101 из которых уже осуществляет деятельность. На сегодняшний день резидентами инвестировано более 7,1 миллиарда манатов, создано свыше 11 500 рабочих мест.

По состоянию на 1 июля 2026 года в промышленных парках произведено продукции на сумму 21,4 миллиарда манатов, из которых 6,7 миллиарда манатов приходятся на долю экспорта.