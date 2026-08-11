 В комплексе отдыха «Аджеми сейрангахы» в Нахчыване открыт памятник архитектору Аджеми Нахчывани | 1news.az | Новости
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В комплексе отдыха «Аджеми сейрангахы» в Нахчыване открыт памятник архитектору Аджеми Нахчывани

First News Media22:29 - 11 / 08 / 2026
В комплексе отдыха «Аджеми сейрангахы» в Нахчыване открыт памятник архитектору Аджеми Нахчывани

11 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии памятника архитектору Аджеми Нахчывани в комплексе отдыха «Аджеми сейрангахы» в городе Нахчыван.

Oдин из авторов памятника, Народный художник Салхаб Мамедов, проинформировал главу нашего государства и первую леди о памятнике.

Отметим, что в этом году отмечается 900-летие со дня рождения выдающегося представителя азербайджанского зодчества, основателя Нахчыванской архитектурной школы Аджеми Нахчывани.

В прошлом году Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о проведении 900-летия Аджеми Нахчывани, а также установлении памятника ему.

Монументальный комплекс создан с целью представления богатого архитектурного наследия великого азербайджанского зодчего Аджеми Нахчывани на основе более современного подхода.

Авторами памятника являются народные художники Салхаб Мамедов, Али Ибадуллаев и председатель Союза архитекторов Нахчыванской Автономной Республики Гейдар Ахмедов. Высота скульптуры составляет 270 сантиметров, постамента – 90 сантиметров, а общая высота памятника – 385 сантиметров. Скульптура выполнена из бронзы, постамент – из гранита. На территории комплекса проведены работы по благоустройству, высажены зеленые насаждения.

Увековечение памяти архитектора Аджеми Нахчывани, сыгравшего важную роль в развитии средневекового азербайджанского зодчества, является прежде всего проявлением внимания, уделяемого Азербайджанским государством блестящему наследию наших исторических личностей. Реализация этого проекта также является одной из важных мер по доведению их деятельности до будущих поколений.

По инициативе Великого лидера Гейдара Алиева в 1976 году в Азербайджане был торжественно отмечен 850-летний юбилей Аджеми Нахчывани. Включение его 900-летия в список юбилеев, отмечаемых в рамках ЮНЕСКО, играет важную роль в более широкой популяризации на международном уровне богатств многовековой азербайджанской культуры.

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