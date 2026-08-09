Ильхам Алиев поздравил Президента Сингапура с национальным праздником
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев поздравил президента Республики Сингапур Тармана Шанмугаратнама.
В письме говорится:
"Уважаемый господин президент,
От своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю Вам и в Вашем лице всему Вашему народу искренние поздравления по случаю национального праздника Республики Сингапур.
В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, Вашему народу - постоянного благополучия и процветания".
Источник: АЗЕРТАДЖ
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