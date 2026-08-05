Суд в Украине избирает меру пресечения экс-послу в США Стефанишиной

Высший антикоррупционный суд избирает меру пресечения бывшему послу Украины в США Ольге Стефанишиной.

Об этом сообщает "Суспильне" со ссылкой на пресс-службу суда.

Судебное заседание по просьбе защиты проходит в закрытом режиме. В чем подозревают Стефанишину, официально не сообщалось. По информации источников "Украинской правды", ей вменяют незаконное обогащение.

3 августа президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Стефанишиной с поста посла в США. После этого она заявила, что подала в отставку по собственному желанию. "Это моё собственное решение, продиктованное личными обстоятельствами, о которых говорилось ранее", – отметила бывший посол.