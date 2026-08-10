 Число жертв землетрясения в Колумбии достигло 111 человек - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
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Число жертв землетрясения в Колумбии достигло 111 человек - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

First News Media22:39 - 10 / 08 / 2026
Число жертв землетрясения в Колумбии достигло 111 человек - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

В Колумбии число погибших из-за сегодняшнего землетрясения достигло 111 человек.

Как передает BluRadio, об этом сообщают власти страны.

По последним данным, сотни жителей в различных регионах страны числятся пострадавшими и пропавшими без вести.

Отметим, что правительство страны объявило режим чрезвычайной ситуации общенационального масштаба в связи с разрушительным землетрясением. Соответствующее решение принял президент Колумбии Абелардо де ла Эсприэлья.

22:30

Жертвами мощного землетрясения, произошедшего в понедельник в центральной и западной частях Колумбии, стали более 70 человек, еще свыше 60 получили травмы, сообщает телерадиосеть Caracol.

В Кали обрушились более 20 зданий, под завалами могут оставаться люди. О разрушениях и повреждениях домов также сообщают из других регионов страны.

В городе проводится эвакуация пациентов из одной из больниц. В Манисалесе временно отменены занятия в учебных заведениях.

Землетрясение магнитудой 7,4 также вызвало оползни и падение деревьев, из-за чего движение по ряду автодорог оказалось затруднено. После основного толчка были зафиксированы повторные землетрясения магнитудой 2,8 и 4,8.

Подземные толчки ощущались в Боготе, Кали, Попаяне, Манисалесе, Армении, Перейре и других городах.

По данным Геологической службы Колумбии, это землетрясение стало самым сильным в стране за последние десять лет.

21:20

Число погибших в результате землетрясения на западе Колумбии достигло 55 человек.

По данным местной радиостанции BluRadio, больше всего жертв зафиксировано в департаменте Валье-дель-Каука — там погибли 27 человек, включая четверых детей. Еще один ребенок получил тяжелые травмы.

В Перейре, административном центре департамента Рисаральда, погибли 18 человек. Еще двое стали жертвами стихии в департаменте Кальдас, сообщил мэр Манисалеса.

Кроме того, после землетрясения в Колумбии не менее 100 человек числятся пропавшими без вести. Спасательные службы продолжают поисковые работы в пострадавших районах.

20:00

Мощное землетрясение магнитудой 7,4 произошло в Колумбии. Погибли десятки человек, есть разрушения

В Колумбии произошло мощное землетрясение магнитудой 7,4.

По данным местных властей и СМИ, в результате стихийного бедствия погибли десятки человек, спасатели продолжают поисковые работы.

Наибольшее число жертв зафиксировано в Перейре — погибли 18 человек, еще несколько людей могут находиться под завалами. В Манисалесе погибли 12 человек, 10 зданий полностью разрушены, более 20 домов повреждены.

Разрушения также отмечены в Кали, Рольданильо и ряде муниципалитетов департаментов Валье-дель-Каука и Чоко. В Валье-дель-Каука при обрушении стены погибли трое детей. Повреждены две больницы, школы и церкви.

В Кали обрушились как минимум 20 зданий, в некоторых из них могут оставаться заблокированные люди. Экстренные службы и спасатели работают в пострадавших районах.

Президент Колумбии Абелардо де ла Эсприэлья созвал чрезвычайный комитет для координации спасательных и восстановительных работ. Также создан объединенный командный пункт. Глава государства намерен посетить Перейру — один из наиболее пострадавших районов.

17:27

Губернатор колумбийского департамента Чоко Нубия Каролина Кордоба-Кури сообщила о пострадавших и серьезных повреждениях зданий в результате землетрясения.

Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) ранее сообщал, что землетрясение магнитудой 6,8 произошло в Колумбии. Позднее европейские сейсмологи подняли магнитуду землетрясения в Колумбии до 7,4, американские эксперты дают аналогическую оценку.

"В Кибдо есть пострадавшие и серьезные повреждения зданий", - написала губернатор в соцсети X.

17:20

Землетрясение магнитудой 6,8 произошло в Колумбии, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Землетрясение зафиксировано в 12.34 по времени UTC (15.32 мск) в 36 километрах от Картаго с населением 134 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 115 километров.

Информация о возможных пострадавших и разрушениях пока не поступала.

Источник: РИА Новости

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