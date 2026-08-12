Улицу Шихали Гурбанова наконец открыли для движения, но без дорожной разметки - ФОТО - ВИДЕО

Утром 12 августа движение транспорта по улице Шихали Гурбанова в Баку было возобновлено.

Как сообщает корреспондент 1news.az, автомобили уже беспрепятственно проезжают по отремонтированному участку от станции метро «Низами» в направлении бывшей площади «5 Мяртябя». При этом дорожная разметка на новом асфальтовом покрытии пока не нанесена.

Кроме того, на одном из самых загруженных участков данной территории - на дороге, ведущей к станции метро «Низами», - не работают светофоры. В результате участники дорожного движения вынуждены пересекать проезжую часть на свой страх и риск, хаотично нарушая правила и создавая аварийные ситуации.

Дополнительную опасность для пешеходов и водителей представляют незакрытые канализационные люки, что существенно повышает риск возникновения дорожно-транспортных происшествий.

Напомним, движение на этом участке было перекрыто в связи с ремонтными работами. Изначально полное открытие дороги планировалось к 07:00 10 августа, однако этого не произошло. В ответ на запрос 1news.az Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана сообщило, что задержка связана с регулировкой смотровых люков канализационной сети в соответствии с высотой нового асфальтобетонного покрытия.

В ведомстве тогда заявляли, что открыть дорогу планируется в течение 11 августа.

Таким образом, движение по улице возобновлено, однако заключительный этап благоустройства дороги пока не завершен — на проезжей части еще предстоит нанести разметку.