Российский блогер раскритиковал Несрин Джавадзаде: Актриса ответила ему на русском – ВИДЕО 

Блогер из Москвы Адам Джонс раскритиковал в Instagram сериал «Daha 17» (Еще 17), одну из главных ролей в котором играет актриса Несрин Джавадзаде, о которой блогер высказался в резкой форме, а сам проект назвал убогим.

Говоря о Н.Джавадзаде, исполняющей в сериале «Daha 17» роль Шабнам, блогер называет этот образ «тупицей»: «Она красиво одевается, стройная, но она в этом сериале г*вно».

Отметим, что рилс А.Джонса набрал более 1 млн просмотров и более 2200 комментариев, вызвав определенный резонанс как среди поклонников турецких сериалов, так и среди поклонников актрисы Несрин Джавадзаде.

Актриса отреагировала на критику, записав видеообращение к блогеру на русском языке, которое выставила в Instagram Stories и в котором отмечает следующее: «Не буду называть тебя тупицей, идиотом и г*вном, потому что это неприлично. Лучше тебе говорить о том, какая я фигуристая, красивая, стройная и хорошо одеваюсь. Так будет намного приятнее, спасибо за внимание, за то, что тебе нравится наш сериал, что ты досмотрел его до 11 серии.

После обращения актрисы Адам Джонс публично принес ей свои извинения, заявив, что не подозревал, что Н.Джавадзаде знает русский язык: «Прости меня. Я ни в коем случае не хотел задеть тебя лично или проявить неуважение к тебе как к актрисе. Мои слова были сказаны в адрес персонажа, а не человека, который подарил ему жизнь. Наоборот, если персонаж вызывает у зрителя настолько сильные эмоции, значит, ты сыграла его действительно талантливо».

Отметим, что Несрин Джавадзаде – признанная звезда турецкого арт-хауса, дважды лауреат престижной кинематографической премии «Золотой апельсин», одна из знаковых фигур современного турецкого интеллектуального кино, которая сравнительно недавно начала сниматься и в популярных телесериалах.