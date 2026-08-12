 В Турции найдено тело бизнесмена, который оказался бывшим мужем Beniz - ФОТО | 1news.az | Новости
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Общество

В Турции найдено тело бизнесмена, который оказался бывшим мужем Beniz - ФОТО

First News Media10:00 - Сегодня
В Турции найдено тело бизнесмена, который оказался бывшим мужем Beniz - ФОТО

Стали известны некоторые детали, связанные с Ровшаном Зейналовым, труп которого был найден два дня назад в жилом доме в районе Газиосманпаша города Стамбул, Турция.

Как сообщает Unikal, тело Р.Зейналова (1977 г.р.) передано его семье.

Он родом из Губадлинского района.

Р.Зейналов был бизнесменом в Турции и занимался обувным бизнесом.

По другим данным, азербайджанский бизнесмен был мужем тиктокерши Айбениз Халиловой, более известной в социальных сетях под псевдонимом Beniz. От этого брака у них есть сын по имени Метин.

Отметим, что тиктокерша Beniz приговорена к 10 годам и 3 месяцам лишения свободы. Причиной стала жалоба, поданная её возлюбленным Х.Керимовым в Сураханское районное управление полиции. В отношении ее было возбуждено уголовное дело по статьям 182.2.2 и 182.2.4 (вымогательство, совершенное неоднократно с целью завладения имуществом в значительном размере) Уголовного кодекса Азербайджана.

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