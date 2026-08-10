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Общество

СГБ предупреждает: Мошенники используют номера азербайджанских операторов для атак на госслужащих

First News Media19:15 - Сегодня
СГБ предупреждает: Мошенники используют номера азербайджанских операторов для атак на госслужащих

В последнее время за пределами Азербайджана действуют организованные киберпреступные группировки, которые используют номера азербайджанских мобильных операторов для создания поддельных аккаунтов в социальных сетях и мессенджерах. Зафиксировано множество правонарушений, направленных против государственных служащих, а также сотрудников различных предприятий и организаций.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы безопасности

Отмечается, что сети, которыми руководят иностранные граждане, с помощью специальных компьютерных программ массово получают контактные номера сотрудников с официальных сайтов государственных учреждений, предприятий и организаций. Затем на эти номера через WhatsApp с поддельных аккаунтов, созданных с использованием фотографий руководителей соответствующих учреждений, направляются сообщения якобы «срочного» характера.

Получателям дают указания перевести денежные средства на зарубежные счета либо выполнить другие поручения, направляя их при этом на другие поддельные аккаунты, якобы действующие от имени правоохранительных органов.

В рамках оперативно-следственных мероприятий по выявленным фактам установлены некоторые участники указанных преступных действий, в отношении которых начаты процедуры в соответствии с международным правом.

Кроме того, совместно с компетентными органами зарубежных государств, подразделениями безопасности международных технологических компаний, которым принадлежат соответствующие социальные сети и платформы, а также операторами платформ продолжается комплексная работа по полному разоблачению участников преступных сетей.

"В условиях, когда развитие информационных технологий сопровождается расширением возможностей для злоупотреблений, гражданам Азербайджана следует проявлять бдительность в отношении подозрительных контактов в социальных сетях и мессенджерах, имеющих преступные цели, и своевременно информировать государственные органы", - предупредили в СГБ. 

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