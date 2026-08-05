Семья 35-летней женщины обвинила пластического хирурга в ее смерти: врач вину не признает

"Я не знаю, пластический хирург National Prime Hospital Ниджат Гасанов делает операции на животе или на носу. Но я знаю одно: этот врач свел в могилу 35-летнюю женщину…".

С такими обвинениями в адрес врача в редакцию Qafqazinfo обратилась Гюнай Аскерова — сестра Нярмин Зейналовой, скончавшейся после операции, проведенной, по ее утверждению, этим специалистом.

По словам Аскеровой, 17 февраля ее сестре была выполнена абдоминопластика — операция по удалению избытка кожи и жировой ткани в области живота с восстановлением мышц брюшной стенки и коррекцией контуров тела.

"Она провела в больнице четыре-пять дней. После выписки ее состояние было плохим. Мы сообщили об этом врачу, однако никакого дополнительного лечения он не назначил. Через несколько дней мы приехали на повторный осмотр, где ей удалили установленные под кожей дренажи. Но самочувствие сестры только ухудшалось: она практически не могла ни есть, ни спать.

Врач назначил всего два препарата — антибиотик Цефтриаксон и Кетонал. Позже выяснилось, что сестре сделали не одну операцию, о которой мы знали, а сразу три. Как такое вообще возможно? Помимо абдоминопластики ей провели еще липосакцию — удаление жировых отложений с помощью вакуумной аспирации, а также липофилинг — эстетическую процедуру по коррекции объемов и формы тела с использованием собственной жировой ткани.

После столь серьезных вмешательств ей назначили лишь антибиотик. После удаления дренажей дома сестра задохнулась и умерла. А врач даже не поинтересовался ее состоянием…".

По утверждению родственницы, во время операции пациентке также перелили кровь, не поставив семью в известность.

"Так же, как нам не сообщили о трех проведенных операциях, нас не предупредили и о переливании крови. Когда все закончилось, нам просто сказали оплатить ее стоимость. Если организм не выдерживал такой нагрузки, зачем было без нашего согласия проводить сразу несколько операций?

После смерти сестры врач не признал за собой никакой вины и разговаривал с нами в грубой форме. Когда мы пришли к нему, он повысил голос и сказал: "Что вы от меня хотите? Жалуйтесь куда хотите — у меня есть заключение экспертизы"."

Нармин Зейналова была прооперирована 17 февраля и спустя три дня выписана домой. 24 февраля она вновь приехала в клинику на контрольный осмотр, а утром 25 февраля скончалась по месту жительства.

"После ее смерти было выдано экспертное заключение, согласно которому причиной смерти стал тромб. Но если это действительно так, почему ей назначили лишь обезболивающее?

Всего мы заплатили клинике 3 600 манатов. Даже эти деньги нам не хотели возвращать. Лишь после наших настойчивых требований их вернули, указав в документах, что возврат произведен "в связи с тяжелым материальным положением семьи".

Не понимаю, почему все это преподносится как одолжение. Наш отец — инвалид, мать тяжело больна. У моей сестры осталось трое малолетних детей. Неужели врач ни на минуту не задумался, что в результате его действий погибла 35-летняя женщина? И при этом он говорит: "Я полностью уверен в своей работе". Разве это и есть результат его работы? Он должен публично объяснить произошедшее. У нас даже нет на руках никаких медицинских документов или выписок из больницы."

По словам заявительницы, после смерти Нармин несколько представителей руководства клиники пришли на церемонию прощания и предложили семье материальную помощь.

"Они не считают себя виноватыми. Более того, говорят: "А что мы должны были сделать? Мы ведь пришли на похороны". На похороны приходят все — и друзья, и враги, и посторонние. Но прямо во время траурной церемонии они предложили нам деньги, заявив, что хотят оказать материальную поддержку. Разве мне нужны деньги? Разве ими можно вернуть человека? На похоронах так не поступают. Они пришли не выразить соболезнования, а предложить деньги…".

Редакции не удалось получить комментарий пластического хирурга Ниджата Гасанова: он не ответил ни на телефонные звонки, ни на сообщения.

Из документов, предоставленных заявительницей, следует, что в возбуждении уголовного дела по факту смерти было отказано. Согласно постановлению прокуратуры Наримановского района, операции и последующее лечение Нармин Зейналовой, проведенные пластическим хирургом Ниджатом Бахтияр оглу Гасановым и другими медицинскими работниками, соответствовали установленному диагнозу и состоянию пациентки. Проверка не выявила нарушений действующих медицинских протоколов и требований при оказании ей медицинской помощи.

Редакция также направила запрос в Центр аналитической экспертизы (AEM). В ведомстве сообщили, что для проведения проверки гражданин должен обратиться туда с официальным заявлением.

"Если пациент или его родственники недовольны качеством оказанной медицинской помощи, им следует обратиться в правоохранительные органы. В этом случае назначается судебно-медицинская экспертиза, которая дает заключение о правильности оказания медицинской помощи.

Со своей стороны AEM рассматривает обращения, поступившие с подтверждающими документами, и проверяет наличие у клиники и врача необходимых разрешительных документов на осуществление соответствующей деятельности. Если нарушения подтверждаются, принимаются меры, предусмотренные законодательством.

Если же речь идет о смерти пациента, расследование относится к компетенции правоохранительных органов. Именно они проводят проверку и при необходимости запрашивают наше экспертное заключение".