Тысячи фанатов Криштиану Роналду случайно пришли на чужую свадьбу - ФОТО

Тысячи болельщиков окружили собор в Фуншале, ошибочно полагая, что Криштиану Роналду и Джорджина Родригес проводят там свою свадьбу.

Как сообщает издание Metro, 8 августа возле Фуншальского собора в столице острова Мадейра произошел необычный инцидент. Толпа людей заполонила центр города, желая увидеть свадьбу знаменитого футболиста, о которой ранее сообщалось в социальных сетях.

Однако выяснилось, что в соборе проходила церемония бракосочетания обычной пары — Фабио Рамоша и Фатимы Николь Куньи Тейшейры, проживающих во Франции и приехавших на родину. Приходской священник Маркос Гонсалвес подтвердил, что молодожены не имеют никакого отношения к Роналду. Еще одна группа фанатов собралась у отеля «Савойский дворец», где якобы должен был состояться свадебный банкет. Сестра спортсмена Эльма Авейро раскритиковала слухи в СМИ и соцсетях, назвав их выдумкой.