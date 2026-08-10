Семь граждан Узбекистана погибли при атаке БПЛА на Нижнекамск - ОБНОВЛЕНО

Семь граждан Узбекистана погибли при атаке БПЛА на Нижнекамск.

Об этом сообщил РИА Новости пресс-секретарь МИД страны Омоннула Файзиев.

"Да, семь наших граждан погибло", — сказал Файзиев, подтвердив сообщение пресс-службы главы Татарстана.

Ранее пресс-служба главы Татарстана Рустама Минниханова сообщила, что утром в понедельник Нижнекамск подвергся жестокой атаке украинских БПЛА. Атака осуществлялась как на производственные, так и на гражданские объекты, говорится в сообщении. По последним данным, погибли 13 человек, в том числе ребенок.

За помощью к врачам обратились 75 человек, 21 из них госпитализирован.

В республике объявлен траур. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте. Позднее пресс-служба главы Татарстана сообщила, что среди погибших есть граждане Узбекистана и Таджикистана.

11:08

В результате атаки БПЛА на Нижнекамск 12 человек погибли, еще 39 пострадали.

Об этом сообщили журналистам в пресс-службе главы Татарстана.

«По информации на данный момент, в результате вражеской атаки беспилотниками на Нижнекамск погибли 12 человек, 39 пострадали. Всем обратившимся оказывается медицинская помощь», — сообщили в пресс-службе.

Источник: ТАСС