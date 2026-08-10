Семь граждан Узбекистана погибли при атаке БПЛА на Нижнекамск - ОБНОВЛЕНО
Семь граждан Узбекистана погибли при атаке БПЛА на Нижнекамск.
Об этом сообщил РИА Новости пресс-секретарь МИД страны Омоннула Файзиев.
"Да, семь наших граждан погибло", — сказал Файзиев, подтвердив сообщение пресс-службы главы Татарстана.
Ранее пресс-служба главы Татарстана Рустама Минниханова сообщила, что утром в понедельник Нижнекамск подвергся жестокой атаке украинских БПЛА. Атака осуществлялась как на производственные, так и на гражданские объекты, говорится в сообщении. По последним данным, погибли 13 человек, в том числе ребенок.
За помощью к врачам обратились 75 человек, 21 из них госпитализирован.
В республике объявлен траур. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте. Позднее пресс-служба главы Татарстана сообщила, что среди погибших есть граждане Узбекистана и Таджикистана.
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В результате атаки БПЛА на Нижнекамск 12 человек погибли, еще 39 пострадали.
Об этом сообщили журналистам в пресс-службе главы Татарстана.
«По информации на данный момент, в результате вражеской атаки беспилотниками на Нижнекамск погибли 12 человек, 39 пострадали. Всем обратившимся оказывается медицинская помощь», — сообщили в пресс-службе.
Источник: ТАСС