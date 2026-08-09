Мужчина пытался открыть аварийный выход самолета на высоте 9 км - ВИДЕО

Во время полета из Малайзии в Индию 36-летний Джамшир Атаникал попытался на высоте в 9 000 м открыть люк аварийного выхода самолета, потому что ему «так захотелось».



Как передает 1news.az, видео инцидента публикует The Sun.

В ролике видно, как персонал борется с мужчиной на глазах у перепуганных пассажиров. По данным издания, при попытке открыть люк Атаникал угрожал окружающим.

В итоге члены экипажа и другие путешественники скрутили дебошира, его руки связали пластиковыми стяжками.

Уточняется, что Атаникала арестовали. Он летел домой, чтобы увидеть своего новорожденного ребенка.