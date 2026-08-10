В Россию начали завозить бригады женщин из Северной Кореи

Аутсорсинговая компания разместила на «Авито» объявление о найме групп женщин из Северной Кореи для работы в России.

По информации канала «Осторожно, новости», речь идёт о бригадах по 40 человек, которых предлагают задействовать в конвейерном производстве, швейных цехах, сельском хозяйстве и сфере общепита.

Особо подчёркивается их опыт в приготовлении роллов, высокая производительность и отсутствие текучести кадров. Работниц нанимают только целиком, разделять бригаду нельзя. Для проживания требуется изолированное помещение — отдельный этаж или здание. Трудоустройство оформляется по договору подряда, почасовая ставка начинается от 480 рублей (около $5,3).

В 2025 году российские власти выдали гражданам КНДР более 36 тысяч виз — почти в четыре раза больше, чем годом ранее. По данным южнокорейской разведки, к маю прошлого года в России находилось около 15 тысяч трудовых мигрантов из Северной Кореи, в основном на Дальнем Востоке.

Расширение присутствия северокорейских рабочих вызывает вопросы о соблюдении их прав. В докладе Global Rights Compliance отмечалось, что некоторые трудились до 16 часов в сутки без выходных и находились под постоянным контролем. Исследователь NKDB Юник Ким указывала, что власти КНДР изымают у работников документы, ограничивают их передвижение и удерживают часть заработка.