Хантер Байден заявил об ухудшении состояния Джо Байдена из-за метастазов

Состояние бывшего президента США Джо Байдена, страдающего от рака простаты, ухудшилось.

Об этом рассказал в интервью британской вещательной корпорации Би-би-си сын бывшего главы американской администрации Хантер Байден.

"Рак распространился, дал метастазы в кости и дальше, — сказал он. — Это очень болезненно и во многих отношениях сильно ухудшает его состояние".

Джо Байден сообщил в мае 2025 года, что у него диагностирована агрессивная форма рака простаты. После этого он прошел пятинедельный курс лучевой терапии. В сентябре 2025 года ему также была проведена операция из-за рака кожи. В июне бывшая первая леди США Джилл Байден рассказала телеканалу NBC News, что рак дал метастазы в кости и ее супруг будет бороться с онкологией до конца жизни.