The Economist: Кадыров не хочет отправлять чеченцев на войну

Несмотря на громкие заявления главы Чечни Рамзана Кадырова о том, что он полностью поддерживает курс президента РФ Владимира Путина, — на деле он избегает массовой отправки чеченцев на войну в Украине.

Об этом написало онлайн-издание The Economist во вторник, 11 августа.

"Какими бы ни были интересы Москвы в Украине, мы бесконечно далеки от них", — цитирует это СМИ слова своего анонимного собеседника, близкого к руководству Чеченской Республики. Хотя Рамзан Кадыров и называет себя "пехотинцем Путина", он прекрасно понимает ситуацию и не хочет жертвовать населением республики ради "русского мира", добавил этот источник.

В апреле Кадыров заявил, что в Чечне были подготовлены к отправке на фронт более 70 000 военных. По данным The Economist, это 9% всего мужского населения республики. Между тем журналисты сомневаются в правдивости таких данных. Ссылаясь на подсчеты онлайн-издания "Медиазона", издание напоминает, что с начала полномасштабного российского вторжения в Украину и вплоть до 10 июля текущего года были подтверждены смерти только 539 чеченцев.

"Это 0,2% от общего числа российских потерь, притом что на Чечню приходится 1,1% населения РФ", — аргументируют авторы.

По данным The Economist, до сегодняшнего дня Кадырову удавалось не допускать принудительной мобилизации чеченцев на войну в Украине. Это позволило ему укрепить свой имидж "отца нации", защищающего своих людей, говорится в публикации.