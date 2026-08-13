100 млрд лир вывели за рубеж: в Турции началась операция против религиозной секты

Прокуратура Анкары выдала ордера на задержание бизнесмена и лидера религиозной секты «Сулейманджилар» Алихана Куриша и еще 48 человек в рамках расследования дела о его преступной деятельности, в частности об отмывании денег.

Об этом сообщает газета Cumhuriyet.

По ее данным, операция по задержанию фигурантов дела проводится в 17 провинциях страны, в том числе в Анкаре и Анталье, 30 человек задержаны.

Обыски проведены по 123 адресам — по местам проживания подозреваемых и регистрации 33 принадлежащих общине компаний, в которых выявлены крупные денежные переводы неизвестного происхождения. Кроме того, установлено, что порядка 100 млрд турецких лир были выведены за рубеж. В компаниях назначены внешние управляющие.

«Сулейманджилар» является влиятельной религиозной общиной в Турции. Создана в середине XX века, обладает значительными финансовыми ресурсами в стране и за рубежом, располагает курсами изучения Корана.