В Иране опровергли сообщения Трампа о полном контроле над Ормузским проливом

Управление Ирана по контролю за Ормузским проливом (PGSA) отвергло заявление американского президента Дональда Трампа о том, что Соединенные Штаты полностью контролируют Ормузский пролив.

"Заявления и неоднократные сообщения официальных лиц США о том, что Ормузский пролив больше не заблокирован, не меняют реальности: Ормузский пролив остается закрытым и не будет вновь открыт до тех пор, пока не будут приняты условия Ирана", - говорится в заявлении PGSA в соцсети X.

Президент США в последние дни неоднократно заявлял, что Ормузский пролив находится под полным американским контролем.

"США полностью контролируют Ормузский пролив. Думаю, мы его сохраним! И Иран ничего не может с этим поделать", - написал Трамп в среду в соцсети Truth Social.

Тем временем во вторник секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи сообщил, что Ормузский пролив останется закрытым до тех пор, пока Штаты не изменят поведение.

Источник: Интерфакс