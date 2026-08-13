Взял машину без ведома отца: подробности гибели школьника в селе Соганлыг - ВИДЕО

Стали известны подробности трагического инцидента, произошедшего в ночь на 12 августа в селе Соганлыг близ столицы Грузии Тбилиси - месте компактного проживания азербайджанцев, где погиб 12-летний Тапдыг Гахраманов.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo, соседи семьи в социальных сетях рассказали, что в момент происшествия подросток находился за рулем малолитражного автомобиля марки Smart.

По имеющейся информации, некоторое время назад родители подарили Тапдыгу этот автомобиль. Однако из-за несовершеннолетия ребенку запрещали выезжать на дорогу. В день трагедии подросток без ведома отца взял машину, выехал на улицу и попал в аварию. В результате полученных травм он скончался.

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