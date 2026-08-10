В Стамбуле найдено тело 57-летней гражданки Азербайджана
В районе Кагытхане турецкого Стамбула в собственной квартире обнаружено тело 57-летней гражданки Азербайджана Латифы Ибадовой. Инцидент зафиксирован днем 9 августа.
Как передает 1news.az, об этом сообщает издание Hürriyet.
Отмечается, что при первичном осмотре тела следов насилия, ударов или колото-резаных ран обнаружено не было. Точная причина смерти женщины станет известна после заключения судебно-медицинской экспертизы.
Правоохранительные органы начали поиск гражданина по имени Фархад, проживавшего в одной квартире с Л.Ибадовой. Сообщается, что он покинул жилье примерно за 15 минут до того, как информация об инциденте поступила в полицию.
На месте происшествия также было обнаружено вещество, предположительно являющееся наркотическим, оно направлено на экспертизу. Прокуратура начала расследование по факту смерти женщины.