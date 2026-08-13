 Завершился второй этап строительных работ на электродепо Дарнагюль - ФОТО | 1news.az | Новости
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Завершился второй этап строительных работ на электродепо Дарнагюль - ФОТО

Фаига Мамедова11:10 - Сегодня
Завершился второй этап строительных работ на электродепо Дарнагюль - ФОТО

Завершился второй этап строительных работ на электродепо «Дарнагюль», имеющем важное значение для Бакинского метрополитена.

Объект частично введен в эксплуатацию.

Как сообщает 1news.az, этот важный инфраструктурный проект, обладающий стратегическим значением для будущей деятельности ЗАО «Бакинский метрополитен» и устранения плотности пассажиропотока, реализуется в соответствии с Государственной программой на 2025–2030 годы. Хотя территория под строительство депо была выделена еще в 1986 году, основные строительные работы начались в апреле 2025 года.

Автономное обслуживание «Зеленой линии» и поддержка депо «Нариманов»

Электродепо «Дарнагюль», являющееся ключевым элементом проекта по разделению «Зеленой» и «Красной» линий, отныне будет автономно обслуживать «Зеленую линию». В депо созданы современные условия для технического осмотра, ремонта, обслуживания и ночной стоянки поездов, а также проведения различных техническо-технологических процессов. Это позволит значительно разгрузить электродепо «Нариманов», на которое в настоящее время приходится основная нагрузка. Кроме того, ввод депо в эксплуатацию даст необходимый импульс повышению качества обслуживания и сокращению интервалов движения поездов.

Основные показатели, реализованные в рамках II этапа:

Территория и здания: На территории депо площадью 16,5 га предусмотрено создание 16 объектов обслуживания (включая оборудование). Возведены подпорные стены с учетом сложного рельефа, ограждения, а также 5 осветительных мачт. На 100% завершено строительство необходимых служебных и технических помещений, устройство монолитных полов, фасадные и облицовочные работы, MEP-работы (инженерные сети), проложены коммуникационные линии.

Путевая и тоннельная инфраструктура: В тоннеле протяженностью 2100 метров, соединяющем «Зеленую линию» с депо, уложено 2017 метров путей. Тоннельные пути проложены на железобетонных блоках местного производства ЗАО «Бакинский метрополитен». На территории депо выполнена выемка 18 100 м³ земляного полотна, уложено 1700 железобетонных шпал, установлено 21 стрелочный перевод типа R50, заложено 1365 метров наземных парковых путей.

Ремонтно-смотровые участки: Возведен железобетонный каркас, кровля и фасадная часть отстойно-ремонтного корпуса шириной 155 м и длиной 133 м, предназначенного для ночного отстоя, осмотра и ремонта поездов. Из 25 смотровых канав корпуса полностью завершено строительство 12. Три из них относятся к участку подъемного ремонта.

Инженерные сооружения и коммуникации: Завершены основные строительно-монтажные работы в 2 котельных и здании компрессорной, окончен монтаж оборудования. Проложены дренажная и канализационная системы, необходимые электрические и телекоммуникационные линии, включая 2000 м волоконно-оптического кабеля и 10 170 м кабельных трасс. Электроснабжение территории депо обеспечено от 3 источников питания.

Безопасность и организация движения: Установлены системы организации и безопасности движения поездов, линии электроснабжения, оборудование сигнализации и связи. Возведен 5-этажный диспетчерский пункт централизации. Дизайнерские, архитектурно-отделочные и другие работы продолжаются в соответствии с требованиями каждого этапа. В здании, помимо централизованного пункта управления, разместятся системы организации движения, пожарной безопасности и зоны видеонаблюдения.

На территории депо также продолжаются строительные работы на наземной станции. Здесь завершено возведение железобетонных конструкций основного здания и платформы.

Отметим, что строительство электродепо «Дарнагюль» осуществляется в три этапа. Завершение II этапа создает условия для разделения «Зеленой» и «Красной» линий. Так, ввод депо в эксплуатацию позволит проводить осмотр, ремонт и обслуживание поездов, курсирующих на участке «Дарнагюль - Низами», прямо на месте.

Работы по III этапу продолжатся; полное завершение строительства и ввод в строй наземной станции запланированы на 2028 год.

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