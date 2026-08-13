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Главный инженер: «Разделение линий Бакинского метро сделает движение более гибким»

First News Media11:35 - Сегодня
Главный инженер: «Разделение линий Бакинского метро сделает движение более гибким»

Началась реализация проекта по разделению Зеленой и Красной линий Бакинского метрополитена.

Как сообщает 1news.az, об этом заявил главный инженер ЗАО «Бакинский метрополитен» Намиг Юсубов.

По его словам, проект реализуется поэтапно. На первоначальном этапе началось строительство электродепо «Дарнагюль», которое станет депо Зеленой линии.

«В рамках строительных работ в депо «Дарнагюль» реализован второй этап создания путевой инфраструктуры и построены инженерные сооружения. Одновременно завершено строительство ремонтных путей, предназначенных для ремонта и технического обслуживания поездов. В настоящее время в депо «Дарнагюль» предусмотрен ввод в эксплуатацию 25 канавных путей. Из них 12 уже введены в эксплуатацию. Эти пути будут использоваться в течение ближайших 11 месяцев в рамках работ по разделению Зеленой и Красной линий. В этот период ремонт поездов будет осуществляться именно на этих 12 ремонтных путях» - отмечает главный инженер. 

По словам Н. Юсубова, на период проведения строительных работ движение по Зеленой линии будет организовано от станции «Дарнагюль» до станции «Низами», а по Красной линии - от станции «Ази Асланова» до станции «Ичери-шехер».

«После завершения строительных и ремонтных работ, которые будут проводиться в течение 11 месяцев, планируется разделение линий и организация независимого движения по каждой из них. Это позволит сделать движение поездов в метрополитене более гибким и стабильным, а также создаст дополнительные возможности для оптимизации интервалов движения», - отмечает Н.Юсубов. 

Гафар Агаев

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